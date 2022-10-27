Вариатор или автомат: что выбрать?

До недавнего времени российские автовладельцы в подавляющем большинстве своем пользовались отечественными машинами, на которых были установлены только механические коробки передач. Ситуация изменилась, когда в Россию буквально хлынул поток иномарок, часть которых была оснащена коробкой-автоматом. Но автомобильная промышленность не стоит на месте, и сейчас перед потенциальными покупателями существует уже несколько вариантов трансмиссий. Им остается только выбрать тот автомобиль, который наиболее подходит требованиям будущего владельца. Как правило, сделав свой выбор в пользу «автомата», автолюбитель начинает думать, что предпочесть - классическую АКПП или вариатор? В нашей статье мы расскажем об основных различиях этих трансмиссий, а так же об их «плюсах» и «минусах».

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Основными отличиями вариатора от АКПП являются его меньший вес, более простая конструкция и более высокая надежность. А объединяет их то, что в обоих случаях переключение скоростей осуществляется без вмешательства водителя.Автоматическая коробка передач. Если говорить коротко, то любая АКПП - это, прежде всего, две основные составляющие: гидротрансформатор, который пришел на смену маховику, и планетарная коробка передач. Если у первых автоматов количество передач ограничивалось 4, то сегодня оно возросло до 8, что привело к более продолжительному сроку эксплуатации коробки.«Плюсы» АКПП:- значительно упрощает управление автомобилем. Водителю уже не надо задумываться о том, как и когда переключать скорость, за него это делает автоматика;- более долгий срок эксплуатации сцепления по сравнению с механикой;- щадящий режим переключения скоростей, что способствует увеличению срока эксплуатации двигателя;«Минусы» АКПП:- более низкая приемистость при разгоне;- если коробка четырехступенчатая, то расход топлива значительно превышает его потребление вариатором или механикой;- необходимость частой замены масла;- при низких температурах воздуха масло имеет свойство густеть, что делает эксплуатацию автомобиля в данной ситуации нежелательной;- дорогостоящий ремонт и высокая стоимость запчастей.

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Вариатор. Основное отличие вариаторной от классической коробки состоит в отсутствии фиксированного переключения передач. Скорость движения меняется плавно, в зависимости от разгона или замедления авто. Вариатор является наиболее усовершенствованным типом трансмиссии.«Плюсы» вариатора:- существенно экономичный расход топлива;- отсутствие фиксированных передач, что ведет к более плавному движению и исключает рывки переключения скоростей;- более быстрый старт и разгон по сравнению с остальными трансмиссиями;- из-за усовершенствованной конструкции бережная эксплуатация двигателя, что значительно увеличивает сроки его работы;- легкость в управлении.«Минусы» вариатора:- сложность в ремонте. Т.к. этот вид трансмиссии еще до конца не изучен, то за ремонт поломанных агрегатов берутся далеко не все автомастерские. Обычно приходится обращаться к официальным дилерам, а это уже значительно повышает и цену ремонта;- сложная система электроники. Её поломка так же грозит обращением за помощью к официалам;- замена клиновидного вариаторного ремня, находящегося между шкивами, которая требуется каждые 100-120 тыс. км, так же способна нанести существенный урон кошельку автовладельца;- придется побегать в поисках специального, очень дорогого, масла. При этом учитывать, что определенному производителю требуется конкретная марка масла. Замена другой маркой категорически недопустима. Нарушение грозит серьезной поломкой.