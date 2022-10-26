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5 часов назад

Mercedes-Benz продаст свой завод в России

Lenta.ruиещё 1

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом», сделка будет анонсирована уже в среду. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники .

Mercedes-Benz продаст свой завод в России
Фото: ТАССТАСС

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" ("дочка" немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом". Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября», — утверждает издание.

По словам собеседников газеты, в рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет заново завладеть заводом в течение определенного периода времени — по той же схеме ранее компания Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа». Возможность обратного выкупа активов есть и у японской Nissan, которая в рамках ухода из России продаст свой завод в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе.

О намерении Mercedes избавиться от российского завода в конце августа писал «Коммерсантъ». Отмечалось, что покупателем может стать российский дилер и сделка практически завершена. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на территории России и поставки авто в страну 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления». Завод в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) был открыт в апреле 2019 года.

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