Mercedes-Benz продаст свой завод в России

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом», сделка будет анонсирована уже в среду. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники .

Фото: ТАСС ТАСС

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" ("дочка" немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом". Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября», — утверждает издание.

По словам собеседников газеты, в рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет заново завладеть заводом в течение определенного периода времени — по той же схеме ранее компания Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа». Возможность обратного выкупа активов есть и у японской Nissan, которая в рамках ухода из России продаст свой завод в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе.

О намерении Mercedes избавиться от российского завода в конце августа писал «Коммерсантъ». Отмечалось, что покупателем может стать российский дилер и сделка практически завершена. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.