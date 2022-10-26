Автоэксперт рассказал, когда пора менять летние шины

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. Это значит, что, например, днем может быть плюс девять градусов, а ночью – минус один. Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», – пояснил Игорь Моржаретто.