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1 час назад

Автоэксперт Моржаретто рассказал, когда на автомобиль ставить зимние шины

Газета.Ruиещё 1

«Переобувать» автомобиль, меняя летнюю резину на зимнюю, нужно после того, как погода даст определенный сигнал. Об этом в интервью радио Sputnik заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Автоэксперт рассказал, когда пора менять летние шины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. Это значит, что, например, днем может быть плюс девять градусов, а ночью – минус один. Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», – пояснил Игорь Моржаретто.

При этом, по его словам, слишком поздно менять летние шины на зимние опасно, так как утром бывают заморозки и на дорогах появляется гололед. Это опасно для водителей, которые ездят на работу к определенным часам.

Автоэксперт,Игорь Моржаретто,
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