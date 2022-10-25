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Параллельная парковка – обязательная дисциплина при сдаче экзаменов в ГИБДД, так как это один из сложнейших маневров. При ошибочном его выполнении возникают пробки и даже небольшие ДТП.

Как выполнить параллельную парковку и успешно сдать экзамен на права, читайте в материале «Автокода».

Параллельная парковка — пошаговая инструкция

Что такое параллельная парковка? Если говорить простым языком, то это заезд машины задним ходом в свободное пространство между парой других авто. При этом автомобиль должен встать параллельно бордюру.

На первый взгляд, кажется просто. На деле – упражнение сложное, требующее определенных знаний и навыков.

Как выполнить параллельную парковку, расскажем пошагово на схеме.

Шаг 1. Найдите свободное место между двумя припаркованными автомобилями. Двигаться нужно параллельно припаркованным справа машинам, сохраняя боковое расстояние до них примерно в полметра-метр. После этого остановитесь около автомобиля, за которым хотите припарковаться.

Парковаться будет удобнее, если задний бампер вашего авто окажется примерно на одном уровне с задним бампером машины справа.

Шаг 2. Выверните руль вправо до упора и начните двигаться назад.

Смотрите в левое боковое зеркало. Когда увидите в нем правую фару стоящего сзади авто, приостановитесь.

Шаг 3. Выровняйте руль так, чтобы колеса встали прямо, и продолжите двигаться назад.

Когда заднее левое колесо вашего автомобиля поравняется с левой фарой машины сзади, приостановитесь.

Можно ориентироваться и по передней части авто. Приостановиться можно будет тогда, когда правая фара вашего автомобиля будет примерно на одном уровне с задним левым фонарем впереди стоящей машины.

Шаг 4. Поверните руль максимально влево и продолжите двигаться назад.

Шаг 5. Когда ваш автомобиль встанет на одну линию с другими припаркованными машинами, остановитесь. Поставьте колеса прямо.

При необходимости можно немного проехать вперед, чтобы выровнять положение автомобиля.

На что обратить внимание перед выполнением параллельной парковки

Перед тем, как выполнить параллельную парковку, следует обратить внимание на несколько важных моментов.

Еще до начала движения оцените, насколько хорош обзор из автомобиля. Если стекла и боковые зеркала забрызганы грязью, протрите их. Чтобы не остаться с грязным стеклом в самый неподходящий момент, следите за уровнем омывающей жидкости. Также важно настроить зеркала заднего вида, чтобы вы хорошо видели, что происходит по бокам от автомобиля.Перед началом маневра определитесь с местом парковки. Чтобы ваша остановка не стала неожиданностью для движущихся сзади машин, заранее включите поворотник.

Перед тем, как встать на какое-либо место, обратите внимание на знаки дорожного движения. Даже если вдоль дороги стоят другие машины, это не значит, что они не нарушают правила дорожного движения. Стоянка транспортных средств на участке дороги может быть запрещена в определенные дни (четные или нечетные), в определенном направлении или на ограниченном расстоянии от знака. За нарушение ПДД грозит штраф, поэтому обращайте внимание на запрещающие дорожные знаки, информационные таблички, дорожную разметку, а также на наличие рядом пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.Правильно оцените свободное пространство между припаркованными автомобилями. Туда должно помещаться примерно 1,5 ваших автомобиля. Если места для маневра визуально недостаточно, не рискуйте – поищите другое. Лучше потратить больше времени на поиск подходящего места, чем поцарапать другой автомобиль или создать пробку, пытаясь безуспешно втиснуться в узкое пространство.Обратите внимание на место, куда хотите припарковаться. Возможно, там есть глубокая яма, выбоина, строительный мусор, торчащая из бордюра арматура. Если качество парковочного места вызывает сомнения, лучше поищите другое.

Не забывайте об остальных участниках дорожного движения. Если припаркуетесь впритык, другим водителям будет сложно выезжать, и это может спровоцировать мелкое ДТП или конфликт. Бывает, что в порыве гнева автовладелец повреждает колесо или причиняет другой небольшой ущерб тому, кто зажал машину. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, оставляйте достаточный запас свободного пространства спереди и сзади от вашего автомобиля, не паркуясь вплотную к другим машинам.

Советы новичкам по выполнению параллельной парковки

Основной совет при выполнении параллельной парковки – не торопиться. Спешка ни к чему хорошему не приведет. Не спешите, даже если сзади вам будут сигналить. Из-за нескольких дополнительных секунд для маневра ничего страшного не случится, зато вы сделаете все по правилам и в своем темпе.

Еще один важный момент – чувствование габаритов. Так как вы недавно за рулем, вам понадобится время на то, чтобы привыкнуть к размерам автомобиля и радиусу поворота. Поначалу сложно понять, где начинается и где заканчивается машина, особенно если это крупный седан с длинным задним свесом.

При выполнении маневра сначала включите поворотник, а, когда найдете подходящее место, воспользуйтесь еще и «аварийкой». Водители иногда так делают, чтобы дополнительно привлечь внимание других водителей и обозначить свой маневр.

Не забывайте про пешеходов и велосипедистов. Смотрите во все зеркала заднего вида и мониторьте ситуацию вокруг автомобиля.

Если в вашем авто есть электронные помощники: парктроники, камера кругового обзора или система автоматической парковки, не полагайтесь на них полностью – научитесь парковаться без них. Тренируйтесь, когда на улице минимальный трафик. Можете взять с собой знакомого опытного водителя: он подскажет в сложной ситуации и поможет научиться параллельной парковке задним ходом.