Эксперты назвали семь главных ошибок водителей осенью

Для водителей осень считается непростым сезоном. Световой день сокращается, дожди идут чаще, приходят первые заморозки и выпадает первый снег — все это приводит к тому, что водители могут сделать что-то неправильно. Эксперты журнала «За рулем» перечислили 7 главных ошибок в осеннем сезоне 2022 года.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Первой ошибкой водителей считается поздняя смена летней резины на зимнюю. При этом многие водители начинают понимать, что пришли заморозки, когда руль стал подозрительно легким. Это означает, что под колесами находится первый лед. Переобуваться надо заранее, а не дожидаться снегопада или ледяного дождя.

Второй ошибкой водителя эксперты назвали манеру вождения. Водители не перестроились на зимний стиль езды. Рекомендуется избегать резких ускорений и торможений, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими автомобилями. Мокрая листва или первые заморозки могут привести к потере сцепления автомобиля с дорогой.

Третья ошибка заключается в том, что осенью водители не заменили старый аккумулятор на новый. При наступлении холодов старая или полуразряженная батарея не сможет провернуть стартер.

Четвертая ошибка — водитель не поменял омывающую жидкость и стеклоочиститетли. С начала осени уже есть смысл подлить в бачок незамерзайку. Также не стоит экономить на дворниках, если они плохо удаляют со стекла воду, то их надо срочно заменить.

Пятая ошибка — водители забывают укомплектовать багажник. В зимнее время водители забывают положить в машину скребок для льда, щетку-сметку, а также лопату.

Шестая ошибка — водитель не прогревает коробку передач.