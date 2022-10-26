Владельцам иномарок дали совет

Владельцам иномарок из недружественных стран следует своевременно продать свои автомобили, заявил специалист маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Он добавил, что альтернативой явится значительное увеличение затрат на техобслуживание и ремонт. Об этом пишет газета «Известия».
Эксперт подчеркнул, что хозяевам автомобилей из Германии и других недружественных государств необходимо подумать о том, чтобы продать свои машины. В противном случае, им придется выделить существенную часть бюджета на ТО и ремонтные работы (в случае потребности в них).
Эткинд пояснил, что в ближнесрочной перспективе производители перестанут напрямую поставлять в Россию запчасти и расходники для автомашин популярных европейских и американских брендов. Он добавил, что возможность их приобретения сохранится, но они будут стоить намного дороже.
Напомним, что многие иностранные компании в 2022 году приостановили или полностью прекратили бизнес в России. В частности, в среду, 26 октября, пресс-служба концерна Mercedes-Benz заявила, что компания уходит из РФ и продает доли в своих дочерних предприятиях.