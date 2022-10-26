Владельцам иномарок дали совет

Владельцам иномарок из недружественных стран следует своевременно продать свои автомобили, заявил специалист маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Он добавил, что альтернативой явится значительное увеличение затрат на техобслуживание и ремонт. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что хозяевам автомобилей из Германии и других недружественных государств необходимо подумать о том, чтобы продать свои машины. В противном случае, им придется выделить существенную часть бюджета на ТО и ремонтные работы (в случае потребности в них).

Эткинд пояснил, что в ближнесрочной перспективе производители перестанут напрямую поставлять в Россию запчасти и расходники для автомашин популярных европейских и американских брендов. Он добавил, что возможность их приобретения сохранится, но они будут стоить намного дороже.