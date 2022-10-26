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2 часа назад

Владельцам иномарок дали совет

Илья Родин

Владельцам иномарок из недружественных стран следует своевременно продать свои автомобили, заявил специалист маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Он добавил, что альтернативой явится значительное увеличение затрат на техобслуживание и ремонт. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что хозяевам автомобилей из Германии и других недружественных государств необходимо подумать о том, чтобы продать свои машины. В противном случае, им придется выделить существенную часть бюджета на ТО и ремонтные работы (в случае потребности в них).

Эткинд пояснил, что в ближнесрочной перспективе производители перестанут напрямую поставлять в Россию запчасти и расходники для автомашин популярных европейских и американских брендов. Он добавил, что возможность их приобретения сохранится, но они будут стоить намного дороже.

Напомним, что многие иностранные компании в 2022 году приостановили или полностью прекратили бизнес в России. В частности, в среду, 26 октября, пресс-служба концерна Mercedes-Benz заявила, что компания уходит из РФ и продает доли в своих дочерних предприятиях.

Автоэксперт,Видео,Mercedes-Benz,
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