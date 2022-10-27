Как шины влияют на расход топлива

Топливная эффективность автомобиля зависит от многих факторов. Одним из наиболее важных свойств шин, является потребляемое в процессе движения топливо. Топливная оценка шины размещается на этикетках и определяется на основе сопротивления качению данной шины по шкале от A (лучшая эффективность) до G (худшая эффективность).

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Сопротивление качению сообщает нам о том, как сильно трение, возникающее на поверхности стыка колес с грунтом. Наибольшее влияние на трение имеют свойства шины, которая во время езды подвергается деформации. Следствием этого является потеря энергии в виде тепла. Минимальное сопротивление качению обеспечивает меньший расход энергии. Результатом является минимальное потребление топлива. Сопротивление качению исследуется на основе строго определенных принципов на специально приспособленных для этого машинах. Испытания проводятся на барабане при унифицированной нагрузке и скорости, которые отражают нормальные условия эксплуатации при температуре, близкой к 25 градусам Цельсия. Результаты выражаются в килограммах на тонну.

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Наибольшее влияние на сопротивление качению имеют в основном одинаковые шины. Сопротивление качению в основном зависит от конструкции шины, используемых в смеси компонентов резины, внутреннего давления, технического состояния, а также условий эксплуатации. Меньшее сопротивление качению имеют легкие шины, которые характеризуются меньшим количеством и толщиной элементов. Кроме того, важным является форма поверхности контакта шины с дорогой, а также форма и дизайн протектора. Повышенная жесткость шины, делает её менее деформируемой. Благодаря этому сопротивление качению получается ниже, что приводит к снижению расхода топлива.

Все крупнейшие производители шин постоянно работают над новыми технологиями, снижающими сопротивление качению. Одним из многих примеров инновационных решений может быть смесь, созданная японским концерном Yokohama. В ней используются соединения полимера и мелкодисперсной двуокиси кремния с добавлением эфирных масел из апельсиновой корки. Цель деятельности японских инженеров - найти экологически чистые решения, которые уменьшат долю нефтепродуктов при производстве шин. В результате получили смесь, которая уменьшает сопротивление качению на 20 процентов по сравнению с обычной смесью, не теряя при этом соответствующего сцепления и износостойкости.

Высокое сопротивление качению, может быть вызвано недостаточным давлением в шине. Оно увеличивает провисание и меньшую стабильность блоков протектора при контакте с дорогой. Давление ниже 1 бара от рекомендуемого уровня, вызывает больше сопротивление качению примерно на 30 процентов. Следствием этого является увеличение расхода топлива. Производители шин используют различные методы для предотвращения проникновения воздуха. Yokohama использует специальную вставку толщиной в лист бумаги. Изготовлена она из эластичной резины и оригинального пластика, что снижает потери воздуха на 36 процентов.