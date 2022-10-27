Как бороться с запотевшими стеклами в автомобиле

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» дали водителям шесть простых советов, чтобы в машине не запотевали стекла. Запотевание происходит из-за того, что воздух в машине теплее и насыщен влагой.

Первый совет касается правильного использования печки. Эксперты рекомендуют направить весь поток теплого воздуха на стекло и включить отопитель на полную мощность. Иногда в борьбе с запотеванием помогает включенный на 1-2 минуты кондиционер и тогда стекла сразу станут прозрачными.

Второй совет — необходимо включить электрообогревы стекол, это обеспечит хороший обзор и даже сильно запотевшее стекло быстро очистится.

Третий совет — необходимо проверить нишу под лобовым стеклом, который называется коробом воздухопритока. В этой нише могут скапливаться листья с деревьев или просто грязь. Воздух не сможет проходить через засорившиеся отверстия и это приведет к запотеванию.

Четвертый совет — необходимо устранить течи. Если внутрь автомобиля попадает вода через негерметично вклеенные стекла или люк в крыше.

Пятый совет — вероятность запотевания снижают слегка открытые окна. Для этого водители устанавливают на передние двери специальные накладки-ветровики, чтобы дождь не попадал в салон.