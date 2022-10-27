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1 час назад

Эксперты дали 6 простых советов для борьбы с запотевшими стеклами в автомобиле

Южный автомобиль

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» дали водителям шесть простых советов, чтобы в машине не запотевали стекла. Запотевание происходит из-за того, что воздух в машине теплее и насыщен влагой.

Как бороться с запотевшими стеклами в автомобиле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый совет касается правильного использования печки. Эксперты рекомендуют направить весь поток теплого воздуха на стекло и включить отопитель на полную мощность. Иногда в борьбе с запотеванием помогает включенный на 1-2 минуты кондиционер и тогда стекла сразу станут прозрачными.

Второй совет — необходимо включить электрообогревы стекол, это обеспечит хороший обзор и даже сильно запотевшее стекло быстро очистится.

Третий совет — необходимо проверить нишу под лобовым стеклом, который называется коробом воздухопритока. В этой нише могут скапливаться листья с деревьев или просто грязь. Воздух не сможет проходить через засорившиеся отверстия и это приведет к запотеванию.

Четвертый совет — необходимо устранить течи. Если внутрь автомобиля попадает вода через негерметично вклеенные стекла или люк в крыше.

Пятый совет — вероятность запотевания снижают слегка открытые окна. Для этого водители устанавливают на передние двери специальные накладки-ветровики, чтобы дождь не попадал в салон.

Шестой совет — можно использовать специальные химические составы и средства или антизапотеватели, которые можно купить в магазине. Они наносятся на внутреннюю поверхность стекла, но, как правило, такие средства действуют недолго.

Автоэксперт,
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