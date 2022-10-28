Раскрыт способ сэкономить при покупке подержанной машины

Перед покупкой автомобиля с рук важно осмотреть достаточно большое количество предложений, чтобы выбрать наиболее оптимальную по соотношению цены и качества машину. Такой рекомендацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт Кирилл Бревдо.
Специалист отметил, что при покупке недорогого авто важно не попасться на некачественное предложение.
— В принципе, если машина продается по цене ниже рыночной, скорее всего, здесь есть какие-то нюансы. Поэтому покупать дешевый автомобиль можно, просто нужно проверить его везде, где только возможно: начиная с чистоты документов (чтобы они были максимально «ровными») и заканчивая специализированным сервисом, если речь идет о какой-то конкретной марке, — посоветовал эксперт.
По словам Бревдо, рынок активно мониторят «перекупы», которые имеют возможность получить доступ к объявлениям раньше покупателей. Хорошие машины за вменяемые деньги они быстро скупают. На все остальные действительно хорошие предложения цена может быть слишком высокой, в противном случае существует большой риск купить хлам, уточнил автоэксперт.
Именно активное изучение рынка — способ найти хороший автомобиль за небольшую сумму, уверен собеседник ВМ.
— Конечно, необязательно самому становиться «перекупом». Просто, чтобы начать разбираться в автомобилях, нужно активно мониторить рынок объявлений на всех интернет-площадках. Еще нужно активно ездить и смотреть. Если вы посмотрите одну машину, у вас не сложится понимание. А вот если посмотрите 20–30 машин, вы будете иметь возможность понять, какая лучше, а какая хуже. Плюс если вы будете внимательно рассматривать машину, то начнете обращать внимание на вещи, которые могут быть за пределами нормы. Это все приходит с опытом, а опыт можно получить, только совершая выезды по разным объявлениям, — заключил эксперт.