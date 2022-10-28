Раскрыт способ сэкономить при покупке подержанной машины

Перед покупкой автомобиля с рук важно осмотреть достаточно большое количество предложений, чтобы выбрать наиболее оптимальную по соотношению цены и качества машину. Такой рекомендацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт Кирилл Бревдо.

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Специалист отметил, что при покупке недорогого авто важно не попасться на некачественное предложение.

— В принципе, если машина продается по цене ниже рыночной, скорее всего, здесь есть какие-то нюансы. Поэтому покупать дешевый автомобиль можно, просто нужно проверить его везде, где только возможно: начиная с чистоты документов (чтобы они были максимально «ровными») и заканчивая специализированным сервисом, если речь идет о какой-то конкретной марке, — посоветовал эксперт.

По словам Бревдо, рынок активно мониторят «перекупы», которые имеют возможность получить доступ к объявлениям раньше покупателей. Хорошие машины за вменяемые деньги они быстро скупают. На все остальные действительно хорошие предложения цена может быть слишком высокой, в противном случае существует большой риск купить хлам, уточнил автоэксперт.

Именно активное изучение рынка — способ найти хороший автомобиль за небольшую сумму, уверен собеседник ВМ.