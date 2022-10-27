Как случайно не стать владельцем кредитной машины?

Подорожание новых автомобилей резко подстегнуло спрос на вторичном рынке. Согласитесь, что можно купить автомобиль годичной давности на порядок дешевле, чем в салоне. Но таким способом покупки стали пользоваться и мошенники, продавая кредитные автомобили.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин ТАСС/Валерий Матыцин

Эта операция происходит следующим образом - мошенник приобретает машину в автосалоне в кредит, заплатив лишь первый взнос. Затем, согласно договору, необходимо ежемесячно вносить n-ную сумму в течение нескольких лет. Автомобиль выставляется на продажу по значительно низкой цене, чтобы он как можно быстрее «ушёл». Увидев такой демократичный ценник, жертва приобретает машину по договору купли-продажи и лишь спустя месяц-другой узнает, что она является кредитной после того, как на нее наложен арест. В итоге получается так - теряется сумма, выплаченная аферисту, и изымается автомобиль, т.е. получаются двойные потери.

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Возникает вопрос - как же узнать, кредитный автомобиль, или нет? Первым делом нужно обратить внимание на психологический фактор. Абсолютно новая машина, с минимальным пробегом и без дефектов не может продаваться дешево. Но многие упускают этот момент, поскольку привлекательная цена делает человека абсолютно забывчивым. Потому старайтесь взвешивать все «за» и «против», трезво оценивая стоимость машины. Также можно посмотреть на поведение продавца, а по нему будет видно, что он нервничает, соглашается на скидки, поскольку ему надо быстрее продать автомобиль.

Что же касается конкретных действий, то в первую очередь потребуйте у продавца сервисную книжку, где будут отмечены все операции, проведенные с автомобилем с момента его покупке. Также там будет указан адрес автоцентра, где он был куплен. Судите сами - если машина продается спустя некоторое время после покупки, то это уже вызывает подозрение. Потому лучше будет связаться с автоцентром или салоном, чтобы узнать, как был куплен автомобиль. Конечно, такую информацию представители салона могут и не дать, сославшись на конфиденциальность, но попробовать никто не запрещает.

Но если вы хотите быть на 100% уверенными, что машина не кредитная, лучше всего обратиться в т.н. конторы «юридической чистки». С вас возьмут определенную сумму, но поверьте - этого того стоит, поскольку потери в будущем могут быть гораздо большими.

Теперь давайте представим ситуацию, что вы умудрились по неосторожности купить кредитную машину. Для этого нужно будет погасить остаток кредита, т.е. договориться с продавцом. После его погашения, банк направит в МРЭО письмо, где будет указано, что машину можно перерегистрировать на третье лицо.