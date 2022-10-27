Запасы новых автомобилей брендов из Европы, США и Японии могут закончиться к концу 2022 года, несмотря на падение спроса в конце сентября, рассказали «Газете.Ru» дилеры.

Предпосылок к снижению цен на новые и подержанные машины нет. Рынок продолжает наполняться машинами производителей из КНР, между тем, неожиданно для покупки станут доступны новые машины популярного у россиян европейского бренда – речь о седанах Volkswagen китайской сборки. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Запасы автомобилей на российском рынке могут иссякнуть уже к концу декабря, рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Машин китайских и российских брендов, которые входят в число лидеров по продажам, эта тенденция не касается.

«Безусловно, запасы автомобилей на рынке продолжают сокращаться, так как дефицит по-прежнему присутствует.



Можно ожидать, что при сохранении текущих темпов продаж имеющихся остатков дилерам хватит в среднем на 2-4 месяца торговли.



Эта цифра варьируется в зависимости от бренда и модели. Если темпы продаж изменятся, то и сроки также сократятся, либо растянутся», – объясняет Стариков.

У дилеров практически закончились запасы автомобилей, которые были сформированы в начале СВО, делится гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. На данный момент в дилерских центрах компании осталось более 50 автомобилей Audi, также в наличии машины брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz.

«Вполне вероятно, IV квартал 2022 года многие компании закроют с убытком в силу внешних факторов, которые влияют на спрос и на условия продаж», – полагает он.

В ГК «АвтоСпецЦентр» подтверждают тренд – в дилерских центрах компании больше всего автомобилей китайских и корейских производителей, поскольку их поставки имеют возобновляемость. По остальным маркам массового сегмента осталось в среднем от 30 автомобилей в зависимости от бренда. Меньше всего в наличии машин премиум-сегмента – Porsche и Infiniti.

По итогам 2022 года в России будет продано не более 450-500 тыс. автомобилей,

прогнозируют в ГК «АвтоСпецЦентр». Это в три раза меньше, чем за «ковидный» 2020-й, когда реализовали 1,6 млн машин (согласно подсчетам Комитета автопроизводителей АЕБ).

Американские автомобили остались у дилеров в штучном количестве, европейских и японских – крайне мало, говорит гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Сейчас в месяц продается около 40 тыс. автомобилей, в декабре количество может увеличиться до 50 тыс. ед. за счет корпоративных продаж, подсчитывает собеседник.

«Запасы будут сокращаться, остается только ввоз физическими лицами по условному параллельному импорту. Китай продолжит поставлять и собирать машины, увеличивая долю рынка вместе с «АвтоВАЗом» и «УАЗом», – объясняет он.

Запасы иссякнут – новых машин, за исключением произведенных в России, не предвидится, а параллельный импорт ситуацию не спасет, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«С января или начала февраля следующего года дилеры столкнутся с тем, что продавать будет просто нечего.



И это наиболее реалистичный сценарий. Ни один завод до конца года не запустится. Остаются только «АвтоВАЗ», Haval, Geely, УАЗ, »Группа ГАЗ» и «КамАЗ», – подытожил эксперт.

Цены не снизят

Стоимость автомобилей не снизится до конца года, предпосылок к их изменению нет, рассказывает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Спрос был очень изменчив – при начале мобилизации он упал практически до нуля. Нет приоритета в покупке авто, когда велика вероятность стать мобилизованным.



Другим моментом снижения спроса был существенный рост отказов в кредитах со стороны банков мужчинам», – объясняет Ольховский.

Сейчас формируется отложенный спрос, отмечает собеседник. Отток некоторой части платежеспособных клиентов из России также повлиял на продажи автомобилей с пробегом.

В целом потребности людей изменились, приобретение автомобиля стало далеко не первостепенной задачей, рассуждает он.

С начала осени стоимость как новых, так и подержанных автомобилей не изменилась, роста или падения на рынке тоже не произошло, однако в сегменте новых автомобилей до 4 млн рублей сейчас появились скидки, отмечает Алексей Стариков из «Авилона».

Китайский Volkswagen

Несмотря на то, что компания Volkswagen приостановила бизнес в России, в ближайшие недели для покупки станет доступна новая для рынка модель – Bora.

Это первая массовая модель одного из самых популярных в РФ брендов, ввезенная путем параллельного импорта.

На данный момент всего в РФ планируется поставить 1 тыс. седанов Bora китайского производства. В первую партию войдут 259 автомобилей.

«Мы фиксируем высокий спрос на эту модификацию, так как на рынке в целом сейчас крайне заметен дефицит седанов. Первые выдачи Volkswagen Bora планируем на первые числа ноября», – сообщили «Газете.Ru» в «Авилоне».

Volkswagen Bora с атмосферным мотором (1,5 л; 113 л.с.) обойдется в 2,49 млн рублей, а с турбированным (1,4 л; 150 л.с.) – на 100 тыс. рублей дороже.