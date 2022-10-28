Можно ли получить права без автошколы

Придется самому разбираться в правилах дорожного движения.

Нужно самостоятельно научиться ездить.

Потребуется найти учебную площадку для тренировок.

Прохождение медицинской комиссии ляжет на собственные плечи.

Нужно самому договариваться в ГИБДД о сдаче экзаменов. Цена обучения в автошколе волнует многих будущих водителей. Желая сэкономить деньги, они отдают предпочтение самостоятельному обучению. Такая возможность существует, но нужно учесть множество негативных моментов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

Поэтому получить права без автошколы достаточно сложно. Такой вариант подойдет очень ответственному человеку, который готов потратить много времени на то, чтобы самостоятельно подготовиться к сдаче экзаменов.

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Если вы очень заняты на работе, то единственным выходом в данной ситуации будет сдать на права без автошколы. Но при малейшей возможности, стоит все-таки записаться в учебное заведение.

В автошколах работают преподаватели, готовые помочь в освоении правил дорожного движения, пояснить нюансы установки знаков и проезда перекрестков. Для того чтобы стать грамотным водителем, недостаточно просто выучить ответы на вопросы тестов. Поэтому цена автошколы в Спб позволяет пройти полное квалифицированное обучение.

Для обучения практическим навыкам предоставляются переоборудованные автомобили, имеющие дополнительный комплект педалей. Следовательно, сидящий рядом инструктор сможет предотвратить возможную аварию. Если вы решили получить права без автошколы, то ваш домашний автомобиль таких педалей не имеет.

В автошколе вам подробно расскажут и покажут все требования, предъявляемые к экзаменам. В домашней обстановке о них приходится только догадываться. Однако довольно много людей принимают решение в пользу самостоятельного получения прав. Да, такая возможность существует, вариант подходит для людей, находящихся за границей, занятых на работе, трудящихся по сменам. При таком подходе осуществляется необходимость получения водительского удостоверения без посещения учебных занятий.