Можно ли получить права без автошколы

Поэтому получить права без автошколы достаточно сложно. Такой вариант подойдет очень ответственному человеку, который готов потратить много времени на то, чтобы самостоятельно подготовиться к сдаче экзаменов.
Если вы очень заняты на работе, то единственным выходом в данной ситуации будет сдать на права без автошколы. Но при малейшей возможности, стоит все-таки записаться в учебное заведение.
В автошколах работают преподаватели, готовые помочь в освоении правил дорожного движения, пояснить нюансы установки знаков и проезда перекрестков. Для того чтобы стать грамотным водителем, недостаточно просто выучить ответы на вопросы тестов. Поэтому цена автошколы в Спб позволяет пройти полное квалифицированное обучение.
Для обучения практическим навыкам предоставляются переоборудованные автомобили, имеющие дополнительный комплект педалей. Следовательно, сидящий рядом инструктор сможет предотвратить возможную аварию. Если вы решили получить права без автошколы, то ваш домашний автомобиль таких педалей не имеет.
В автошколе вам подробно расскажут и покажут все требования, предъявляемые к экзаменам. В домашней обстановке о них приходится только догадываться. Однако довольно много людей принимают решение в пользу самостоятельного получения прав. Да, такая возможность существует, вариант подходит для людей, находящихся за границей, занятых на работе, трудящихся по сменам. При таком подходе осуществляется необходимость получения водительского удостоверения без посещения учебных занятий.
Таким образом, получить права без автошколы реально, но нужно проявить огромную ответственность, целеустремленность и самостоятельность. Нужно правильно спланировать домашний график обучения теории и вождению. Удачи в получении прав!