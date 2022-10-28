Кроссовер Geely Atlas Pro: как едет китайский мягкий гибрид

Корреспондент "РГ" протестировал полноприводный кроссовер Geely Atlas Pro. Рассказываем об особенностях мягкого гибрида из Китая.

Фото: Geely Geely

Кроссовер Geely Atlas Pro буквально кричит о том, что он профессионал. Внешне "профессиональное" исполнение отличается от "обычного" Atlas лишь едва заметными компоновочными нюансами, типа более рельефного капота, дерзкой облицовки радиатора и более совершенной светодиодной оптики. Есть важные отличия и от переднеприводной версии. В частности, вместо 6-диапазонного "автомата" у исполнения 4х2 здесь трудится более скорострельный и передовой 7-ступенчатый преселективный "робот".

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Мода и удобство

Изюминка "полноприводника" нового поколения состоит в том, что он, с одной стороны, ориентирован на семейную аудиторию, а, с другой, находится на пике моды. Принципиально, что погрузочная высота багажника (на 375 л) уменьшена в сравнении с предшественником на 6 см, так что загружать машину вещами стало удобнее, тем более что пятая дверь здесь снабжена электроприводом, а ручки передних - клавишами бесключевого доступа.

Само собой, на обоих рядах без преувеличения просторно. Однако можно посетовать на то, что система трансформации салона не позволяет обустроить полноценное спальное место, а боковые двери, хоть и распахиваются широко, не прикрывают пороги. Так что в слякоть можно испачкать одежду при высадке и посадке.

С другой стороны, Atlas Pro многим может порадовать гаджетоманов и любителей передовых ассистентов водителя. Скажем, фронтальная светодиодная оптика мастерски тасует ближний и дальний свет и бьет аж на 200 м, а фонари с бегущей строкой отлично видны в темное время суток и, что называется, приковывают взгляд.

Цифровой кокпит на основе 12-дюймового центрального дисплея и 7-дюймовой "приборки" в целом информативен и красив. Однако центральный тачскрин все же несколько перегружен информацией и, как и виртуальный щиток приборов, увы, бликует на солнце.

Система кругового обзора с четкой картинкой и режимом 3D при этом отлично помогает при парковке, а системы автоторможения, адаптивный круиз, контроля рядности и распознавания дорожных знаков действуют предупредительно и грамотно.

Смартфоны подключаются по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, под парящей консолью обустроена индукционная зарядка, а USB-гнезд сразу четыре. Замечу также, что материалы отделки салона и качество их подгонки для массового сегмента очень высокое - находиться в салоне приятно. Трудно переоценить и то, что разрезная спинка дивана регулируется по углу наклона. Сзади есть также собственные дефлекторы вентиляции, равно как откидной подлокотник с подстаканниками.

Замечательно и то, что китайцы выделили Atlas Pro зимние опции. Скажем, сиденья мало того, что удобные, снабжены двухуровневым подогревом не только подушек, но и спинок. Жаль только, что управление подогревом запрятано где-то глубоко в меню, а полного обогрева лобового стекла и дистанционного запуска китайцы, увы, недодали.

Перевод со шведского

Что касается технической составляющей, здесь очень важны нюансы. Взять хотя бы безальтернативный для этой модели бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 177 л.с. Здесь всего три цилиндра - кого-то это обстоятельство может насторожить, особенно если он прочет в спецификациях, что снаряженная масса (то есть вес машины без экипажа и багажа) составляет 1705 кг. Уточним специально для таких "паникеров", что этот мотор разработан совместно с шведской фирмой Volvo, которая принадлежит концерну Geely. И, кстати, этот двигатель отлично себя зарекомендовал на целом ряде моделей шведской марки.

Еще одна "фишка" силовой установки - это гибридное усиление. Бензиновому турбомотору здесь ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор, питающийся от литий-ионной батареи, занявшей всю правую часть подполья багажного отделения. Эта "зеленая" составляющая привода выдает дополнительно 13 л.с. и 50 Нм, помогая ДВС как при разгоне, так и в экономии топлива. И именно это ноу-хау в конечном счете предопределяет весьма скромный топливный аппетит полноприводного "китайца".

Расход бензина при неспешной езде по трассе составил в нашем случае порядка 7,5 л/100 км. В городе же, если не стоять в глухих пробках, не проблема уложиться в 9 л на сотню пробега. С другой стороны, гибридное подспорье убирает свойственный малолитражным турбомоторам эффект "турбоямы", и Atlas Pro неизменно живо реагирует на "газ", особенно в городском трафике.

Подвеска в сравнении с предшественником серьезно перенастроена. Китайцы не скрывают, что ходовую часть калибровали спецы британской марки Lotus. Как сообщается, были увеличены ходы амортизаторов, перекомпонована задняя "многорычажка", изменены настройки пружин, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

В результате Atlas Pro едет цепко и плотно. Конечно, увеличенные ходы подвески сказываются при активной езде - крены в резких виражах ощутимы. Но совершенно не критичны. К тому же этот "китаец" четко слушается "длинного" и точного руля, а ходовая без проблем отфильтровывает дорожный брак. Разве что перед "лежачими полицейскими" нужно притормаживать, чтобы не расстроить пассажиров "галерки".

Что касается разгонной динамики, она на поверку оказывается даже бодрее, чем ожидаешь. Причем здесь сказывается джентльменский набор в виде 177 "лошадок", шустрого "робота", муфты BorgWarner с электрогидравлическим управлением и штатного стартера-генератора, который не только рекуперирует энергию торможения, но и участвует в разгоне.

Geely

Поворотной шайбой, смонтированной на центральном тоннеле, сподручно переключать режимы Eco, Normal, Sport и Offroad. Ну и, наконец, на таком кроссовере без особых опасений можно съезжать с асфальта. Электроника после модернизации распределяет крутящий момент до соотношения 50:50 - такой алгоритм задействуется в частности при выборе "джиперского" алгоритма Offroad.

При этом геометрическая проходимость в ходе обновления была повышена. Дорожный просвет прибавил 8 мм, до 171 мм, а бамперы стали более скошенными у нижней кромки. Так что до дачи даже в межсезонье на таком "китайце" вы доберетесь по грунтовкам без всяких проблем.

Баланс цены и качества

Добавим, что кузов Geely Atlas изготовлен из высокопрочной стали, что обеспечивает высокую пассивную безопасность экипажа. Уже в начальную комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, а также надувные занавески.

Geely

А адаптивный круиз работает на скоростях до 150 км/ч. В общем, не зря этот кроссовер получил пять звезд по версии независимого рейтинга безопасности C-NCAP.