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1 час назад

Новости автомира: В России запатентовали новый материал для тюнинга вместо карбона

Ferra.ru

Технологи российской студии дизайна автомобилей Larte Design запатентовали способ применения базальта для тюнинга автомобилей. Ранее такой материал использовался только в аэрокосмической промышленности.

В России запатентовали новый материал для тюнинга вместо карбона
Фото: ferra.ruferra.ru

Сейчас для тюнинга в основном применяют карбон. Из него делают капоты, крылья, бамперы, спойлеры и другие детали. Данный материал легче и прочнее стали.

Однако технологи во время работы над электрокаром Tesla Model S решили применить базальт. Автомобиль получил усовершенствованный передний и задний бамперы. Они получились намного легче штатных полиуретановых бамперов.

Перед тем как использовать материал на производстве, исследователи провели лабораторные тесты на прочность и износостойкость. Они подтвердили, что бампер становится устойчив к воздействию влаги и химии, обладает долгим сроком службы и высокой прочностью на разрыв.

Автоэксперт,Tesla Model S,Tesla,
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