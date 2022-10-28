В России запатентовали новый материал для тюнинга вместо карбона

Технологи российской студии дизайна автомобилей Larte Design запатентовали способ применения базальта для тюнинга автомобилей. Ранее такой материал использовался только в аэрокосмической промышленности.
Сейчас для тюнинга в основном применяют карбон. Из него делают капоты, крылья, бамперы, спойлеры и другие детали. Данный материал легче и прочнее стали.
Однако технологи во время работы над электрокаром Tesla Model S решили применить базальт. Автомобиль получил усовершенствованный передний и задний бамперы. Они получились намного легче штатных полиуретановых бамперов.
Перед тем как использовать материал на производстве, исследователи провели лабораторные тесты на прочность и износостойкость. Они подтвердили, что бампер становится устойчив к воздействию влаги и химии, обладает долгим сроком службы и высокой прочностью на разрыв.