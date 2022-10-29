Водителям напомнили о сроках годности автомобильных шин

Оптимальный период их эксплуатации в среднем составляет четыре сезона.
«При аккуратной эксплуатации и грамотном хранении речь идёт о 5–6 сезонах», — рассказал в интервью газете «Известия» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.
По его словам, чтобы узнать срок годности шин, следует изучить их маркировку — штамп с четырёхзначной цифрой.
«Первые две — это количество недель от начала года, и, ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска. При выборе шин стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью резины, но и попаданием в ДТП», — предостерёг он.
Ранее автоэксперт Роман Солдатов напомнил россиянам об оптимальных сроках смены летней резины на зимнюю. По словам специалиста, автомобилистам лучше уже сейчас переходить на зимние шины, поскольку уже начались заморозки. Кроме того, необходимо время, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля.