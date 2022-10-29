Водителям напомнили о сроках годности автомобильных шин

«При аккуратной эксплуатации и грамотном хранении речь идёт о 5–6 сезонах», — рассказал в интервью газете «Известия» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.



По его словам, чтобы узнать срок годности шин, следует изучить их маркировку — штамп с четырёхзначной цифрой.



«Первые две — это количество недель от начала года, и, ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска. При выборе шин стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью резины, но и попаданием в ДТП», — предостерёг он.