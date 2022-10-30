Россиянам пообещали электрокары и гибриды марки Omoda. Директор по маркетингу китайской компании Тамара Васильева заявила на экологическом форуме Green Tech, что «уже рассматривается перспектива дополнения модельного ряда Omoda для российского рынка автомобилями с электрической и (или) гибридной силовой установкой». Электрифицированных моделей пока нет даже в китайском семействе кроссоверов Omoda, так что вся надежда на материнский бренд Chery.

Фото: © Omoda © Omoda

Молодой бренд Omoda пока представлен единственным кроссовером C5, причём модель предлагается с безальтернативным турбомотором 1.5 и вариатором. Гибридная и электрическая версии у «пятёрки» тоже должны быть, но даже в Китае такие кросс-купе не только не поступили в продажу, но даже не прошли сертификацию.

Планируется и расширение линейки Omoda за счёт новых моделей. Внешность одной из новинок не секрет благодаря патетным изображениям, вероятно, это будущий кроссовер Omoda 7. В разработке находится и будущий флагман — Omoda 9, который должен быть унифицирован с большим вседорожником Chery Tiggo 9.