Россиянам дали совет по выбору зимних шин

Российский испытатель шин Олег Растегаев рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину для автомобилей. Его советы приводят «Известия».

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Автомобилистам следует осмотреть шины, чтобы они не имели трещин и грыж. Осмотру подлежат как протекторы, так и боковины. Важно оценить посадочную плоскость — это часть, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса. На плоскости не должно быть потертостей и заусенцев.

Растегаев считает, что надо выбирать шины не старше пяти лет - у старых уже меняются физические и химические свойства. Летние покрышки рекомендуется хранить на специальных складах с оптимальными условиями.

Если резина будет зимовать на даче или в гараже, ее надо обработать специальными средствами, чтобы сохранить эластичность. Класть колеса друг на друга можно только накачанными.

При покупке шин б/у Растегаев предложил присмотреться к российским брендам и иностранным моделям «второй линии». Например, это суббренды Nordman от Nokian и Gislaved от Continental.