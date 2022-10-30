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25 минут назад

Россиянам дали совет по выбору зимних шин

Майк Габриелян

Российский испытатель шин Олег Растегаев рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину для автомобилей. Его советы приводят «Известия».

Россиянам дали совет по выбору зимних шин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автомобилистам следует осмотреть шины, чтобы они не имели трещин и грыж. Осмотру подлежат как протекторы, так и боковины. Важно оценить посадочную плоскость — это часть, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса. На плоскости не должно быть потертостей и заусенцев.

Растегаев считает, что надо выбирать шины не старше пяти лет - у старых уже меняются физические и химические свойства. Летние покрышки рекомендуется хранить на специальных складах с оптимальными условиями.

Если резина будет зимовать на даче или в гараже, ее надо обработать специальными средствами, чтобы сохранить эластичность. Класть колеса друг на друга можно только накачанными.

При покупке шин б/у Растегаев предложил присмотреться к российским брендам и иностранным моделям «второй линии». Например, это суббренды Nordman от Nokian и Gislaved от Continental.

По сравнению с сентябрем продажи шин уже увеличились на 38%. Комплект новых шипованных шин стоит в среднем в 12,1 тыс. рублей. Нешипованные обойдутся в 15,2 тыс. рублей.

Автоэксперт,
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