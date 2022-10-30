Как по закону получить водительские права бесплатно

Многие мужчины и женщины мечтают получить водительские права. Стать обладателем данного документа можно бесплатно, для этого имеются основания, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Правовым основанием для управления транспортным средством является наличие соответствующего удостоверения. Обучение проходит в специализированных школах, для этого необходимы определённые денежные затраты.
Процесс обучения на водителя достаточно сложный, он предусматривает теоретическую и практическую части. Каждая из них требует соответственных расходов, вместе с тем, на этом можно сэкономить.
Сразу пять категорий граждан могут получить водительские права бесплатно.
Речь идёт о студентах некоторых высших учебных заведений, молодых матерях в декрете, призывниках, а также лицах из числа безработных, которые желают стать профессиональными водителями.
Если безработный стремится быть шофёром, то ему нужно стать на учёт в региональном центре занятости и заявить о своём желании.
Гражданин на основе юридического действия статьи №23 закона РФ №1032-1, обладает правом получить удостоверение водителя.
Единственным препятствием является востребованность в регионе его проживания водителей-профессионалов. В случае положительного решения вопроса, такое лицо поступит на обучение в автошколу за счёт местного бюджета.
Призывники на срочную службу также имеют право заявить о своём желании быть водителем.
В таком случае военкомат предоставляет возможность бесплатно учиться в автошколе на основе статьи №15 раздела №3 закона РФ №53-ФЗ. Речь идёт об обучении на водителя- профессионала.
В отношении студентов вопрос решается по иному. Во многих ВУЗах имеются свои автошколы, предоставляющие скидки на обучение.
В ПТУ, в которых готовят автомехаников, курсы по вождению входят в проф.программу подготовки.
Женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за малолетним ребёнком от 1,5 до 3 лет, также имеют право получить водительские права.
Им следует обратиться в центр занятости и заявить о желании обучаться по стандартной программе. В таком случае автошкола обеспечит молодым мамам возможность бесплатного обучения.
Данный вопрос решается на уровне муниципальных законодательных органов. Не в каждом регионе страны практикуются льготы по предоставлению молодым матерям возможности бесплатно обучаться в региональных автошколах.
В данном проекте участвуют Орловская, Тамбовская, Московская, Смоленская области, город Москва, а также республика Татарстан.
Граждане, относящиеся к перечисленным категориям, обладают возможностью пройти курс обучения и получить водительское удостоверение. Им следует действовать в рамках законов, оговаривающих право поступить в автошколу и учиться бесплатно.