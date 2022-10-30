Как по закону получить водительские права бесплатно

Многие мужчины и женщины мечтают получить водительские права. Стать обладателем данного документа можно бесплатно, для этого имеются основания, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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Правовым основанием для управления транспортным средством является наличие соответствующего удостоверения. Обучение проходит в специализированных школах, для этого необходимы определённые денежные затраты.

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Процесс обучения на водителя достаточно сложный, он предусматривает теоретическую и практическую части. Каждая из них требует соответственных расходов, вместе с тем, на этом можно сэкономить.

Сразу пять категорий граждан могут получить водительские права бесплатно.

Речь идёт о студентах некоторых высших учебных заведений, молодых матерях в декрете, призывниках, а также лицах из числа безработных, которые желают стать профессиональными водителями.

Если безработный стремится быть шофёром, то ему нужно стать на учёт в региональном центре занятости и заявить о своём желании.

Гражданин на основе юридического действия статьи №23 закона РФ №1032-1, обладает правом получить удостоверение водителя.

Единственным препятствием является востребованность в регионе его проживания водителей-профессионалов. В случае положительного решения вопроса, такое лицо поступит на обучение в автошколу за счёт местного бюджета.

Призывники на срочную службу также имеют право заявить о своём желании быть водителем.

В таком случае военкомат предоставляет возможность бесплатно учиться в автошколе на основе статьи №15 раздела №3 закона РФ №53-ФЗ. Речь идёт об обучении на водителя- профессионала.

В отношении студентов вопрос решается по иному. Во многих ВУЗах имеются свои автошколы, предоставляющие скидки на обучение.

В ПТУ, в которых готовят автомехаников, курсы по вождению входят в проф.программу подготовки.

Женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за малолетним ребёнком от 1,5 до 3 лет, также имеют право получить водительские права.

Им следует обратиться в центр занятости и заявить о желании обучаться по стандартной программе. В таком случае автошкола обеспечит молодым мамам возможность бесплатного обучения.

Данный вопрос решается на уровне муниципальных законодательных органов. Не в каждом регионе страны практикуются льготы по предоставлению молодым матерям возможности бесплатно обучаться в региональных автошколах.

В данном проекте участвуют Орловская, Тамбовская, Московская, Смоленская области, город Москва, а также республика Татарстан.