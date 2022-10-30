Какие автомобили не следует покупать на вторичном рынке

Выбирая автомобиль на вторичном рынке следует учитывать, что не все модели аналогичны в вопросах эксплуатации и стоимости ремонта. Некоторые машины не следует покупать, с ними лучше не связываться во избежание проблем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Некоторые эксперты считают, что приобретение машины на вторичном рынке можно сравнить с лотереей. Потенциальные покупатели принимают во внимание, что автомобиль с пробегом потребует определённых финансовых вложений. Самыми дорогостоящими являются ремонты кузова и двигателя, то же относится к коробке переключения передач. В таком случае необходимо выбрать «правильную» модель во избежание проблем в будущих периодах.

Видео дня

Некоторые автолюбители-новички не обращают внимание на страну происхождения машины, так как для них важнее дизайн или тип кузова. Многие бренды в целом положительно зарекомендовали себя в РФ, но определённые модели спросом не пользуются. К примеру, несмотря на оригинальный дизайн современных французских машин марки Peugeot и Citroen, они в России традиционно не в чести.

Не следует покупать редкую модель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с ремонтом из-за отсутствия запчастей.

Необходимо учитывать и сложность некоторых сервисных работ.

Следует избегать автомобилей, которые использовались как такси. Как правило, они очень изношены.

Многие узлы фактические «убиты», такую машину придётся долго восстанавливать. В таксопарках автомобили проезжают в год до 120 тысяч километров, что является нормой в бизнесе, связанным с перевозками пассажиров. При подготовке таких транспортных средств к продаже, с кузовов снимают плёнку, а на сиденья надевают чехлы. Меняется обивка руля, устанавливаются новые накладки на педали.

Далее кузов тщательно полируется, отмывается моторный отсек. В ряде случаев скручивается фактический пробег, таким образом, удаётся обмануть потенциальных покупателей, выбирающих машины на «вторичке».

Специалисты не рекомендуют покупать модели с роботизированной коробкой переключения передач.

Примером является модель Nissan Qashqai первых серий. У неё мотор сопряжён с «сухой» РКПП DSG, требующей сложного и дорогого ремонта.

Не следует также приобретать авто с турбированным мотором, имеющим объём камеры сгорания 1200 куб. сантиметров.

Марка машины также играет значительную роль. К примеру, в России компания Toyota хорошо зарекомендовала себя, то же относится к бренду Mazda. Автомобили названых японских производителей высоколиквидны даже после многих лет эксплуатации.

Не рекомендуется связываться с некоторыми итальянскими автомобилями.

Они, как правило, имеют ограниченные предложения по запчастям. В ряде случаев эксклюзивные модели дорого обойдутся в содержании и ремонте.