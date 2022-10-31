Сколько будет стоить ОСАГО для иранских седанов

В 2023 году на российском рынке появятся новые иранские автомобили Iran Khdoro Tara и Saipa Shahin. Полис ОСАГО для таких авто будет стоить от 5 800 до 95 000 рублей.

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Самый недорогой полис предусмотрен для автомобилиста в возрасте 35 лет и водительским стажем не менее 10 лет. При таких условиях бонус-малус будет равен 0.46, а стоимость ОСАГО – 5 800 рублей, это самый минимальный вариант.

Неаккуратным водителям, часто допускающим аварии, полис обойдется гораздо дороже. Бонус-малус в этом случае составит 3.92, а значит, страховка обойдется в 10 раз дороже и достигнет 49 900 рублей.

Самый дорогой ОСАГО будет стоить 95 400 рублей. Такая сумма предусматривается для каршеринговых, прокатных авто.

Напомним, что первыми машинами, которые приедут из Ирана, станут седаны Khdoro Tara и Saipa Shahin. Автомобили были ранее представлены в Москве. Оба авто представляют собой аналоги европейских моделей прошлых лет. Автомобили собирают из деталей, которые выпускают в Иране.

К примеру Khdoro Tara – аналог Peugeot 301. На иранском рынке такой автомобиль стоит 800 000 рублей (в переводе на российскую валюту). В России модель будет стоить дороже – до 1 500 000 000 рублей. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем мощностью 113 л.с., в паре с ним функционирует с пятиступенчатая коробка передач.

Второй автомобиль Saipa Shahin с турбированным двигателем в Иране стоит 750 000 рублей, планируется, что эта машина в России будет стоить 1 000 000 000 – 1 500 000 рублей. Это достаточно выгодная цена, особенно в сфере сегодняшней ситуации на отечественном авторынке.

Стоит отметить, что иранский транспорт не отличается высоким качеством. Отделка салона сделана не лучшим образом, есть проблемы со сварными швами.