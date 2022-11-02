Автомобили, которые переросли сами себя

Помните такие автомобили как Ford Scorpio, Opel Omega, Renault Safrane? Моделей бизнес-класса у европейских производителей масс-маркета не осталось, но не спешите говорить, что эти марки измельчали. Ford Mondeo, Opel Insignia и Renault Talisman уже переросли эти машины. Именно так: модели класса теперь D крупнее своих старших братьев сегмента Е, которые не получили продолжения. От поколения к поколению растут все модели — во всех классах и на любом рынке.

Фото: VW Golf 1-го и 7-го поколений© Volkswagen VW Golf 1-го и 7-го поколений© Volkswagen

Европейская размерная классификация автомобилей — конструкция очень шаткая, хотя мы упорно продолжаем за неё держаться. При смене поколений автомобили растут постоянно, а значит мы не можем определять условный хэтчбек класса В через его длину или величину колесной базы. Скорее классификация похожа на прецедентное право: этот хэтчбек относится к классу В, потому что он одного размера с современными ему конкурентами из класса В. Почему так? Потому что соизмерять новую модель с машинами 20- или 30-летней давности уже невозможно. Координатная сетка сама растет вместе с объектами на ней.

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Отметим, что производители не стремятся вписываться в эту квадратно-гнездовую структуру, и тем самым ещё сильнее размывают рамки. Например, какой смысл выпускать канонический седан класса D, если с точки зрения конкуренции намного выгоднее ввести в линейку новый тип кузова (какой-нибудь фастбек) или поиграть с размерами. Разумеется, в сторону увеличения.

Мы не хотим вас запутать. Скорее наоборот — хотим показать, что разложить всё раз и навсегда по одним и тем же полкам не получится. И даже в самых понятных и устойчивых классах машины со временем перерастают модели классом выше из прошлых лет. Но в новый класс они от этого не переходят — они передвигают рамки следом за собой. И мы подобрали десять примеров, на которых это видно особенно наглядно.

Volkswagen Polo, класс B

Обладатели больших машин смотрят на владельцев субкомпактов с жалостью и сочувствием: «Мучаются, бедные, в своих самобеглых коробчонках». Те в свою очередь недоумевают, зачем горожанину в здравом уме занимать на дороге более десяти квадратных метров и тратить на налоги, обслуживание и топливо годовой бюджет Найроби. Ведь и в маленьком автомобиле нынче есть всё, что душе угодно. В том числе внутренний простор. Скептически настроенным стоит обратить внимание на современный Volkswagen Polo на модульной платформе MQB.

По длине (в нашем обзоре это будет главный оценочный критерий) он невелик, но умудряется превосходить самый первый Golf почти на 24 сантиметра! Что касается технологий, то между Фольксвагенами даже не пропасть и не Марианская впадина, а световые годы. Матричные фары, цифровая панель приборов с возможностью отображения разных режимов, центральная подушка безопасности (при столкновении она «разделяет» передних пассажиров), адаптивный круиз-контроль, мультимедиасистема с экраном диагональю до 9,2 дюйма — таков нынче Polo.

Audi A3 Sedan, класс С

История гольф-класса (размерный класс C) — это сага об акселератах. И на предисловие в ней претендует ингольштадтская «трешка». За четверть века она вымахала — дай бог каждому! Это особенно заметно, если припарковать последнюю A3 с кузовом седан рядышком с Audi A4 (B5), родоначальником семейства из середины девяностых.

Четырехдверка вплотную подступила к рубежам класса D тридцатилетней давности. A4 пока еще обгоняет стандартный A3 на 25 мм, но оцените разницу в ширине в пользу молодой гвардии: +83 мм! На правах лирического отступления отметим великолепную проработку кузова — коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,25.

Так называемые субкомпактные кроссоверы отнюдь не тщедушные. Вот, например, Toyota C-HR на шасси TNGA-C с задней многорычажной подвеской. Помнится, она удивила дерзким купеобразным дизайном с раздутыми колесными арками, фарами на половину передней части кузова, салоном с минимумом кнопок и просторным салоном. На втором ряду человеку среднего роста вполне удобно. Разве что дверной проем низковат и стойки очень уж громоздкие.

Теперь добавим в наше уравнение первую и очень симпатичную Toyota RAV4 с постоянным полным приводом. Удивительно, но даже в пятидверном варианте она уступает C-HR целых 20 сантиметров.

Toyota RAV4

Были времена, когда владельцев ранних Lexus RX полушутливо называли олигархами. Сейчас чтобы приобрести немолодой кроссовер необязательно быть миллионером. И вот что занимательно: последний RAV4 не просто вплотную приблизился к «эр-иксу», а умудрился его хоть немного, но перешагнуть.

Lexus короче на 20 мм, а его зализанный кузов уже нарочито граненого и «плечистого» RAV4 на 40 мм, хотя со стороны кажется, что разрыв больше. В свою очередь первую и современную Toyota RAV4 разделяют колоссальные 44 сантиметра.

Не знаю, как вам, а мне в новом GLC больше всего нравится пропорции и этакий эффект растянутости. Сразу видно, что это не переднеприводник, а автомобиль с классической компоновкой. Притом отнюдь не маленький. Представленная минувшим летом новая модель переросла основных соперников. А если поставить ее возле старого Mercedes-Benz ML, можно сильно удивиться и призадуматься.

Новый кроссовер опережает ветерана и героя фильма «Парк юрского периода: Затерянный мир» почти на 8 сантиметров. А своему наследнику, современному GLE первый ML уступает в длину уже все 34 сантиметра.

BMW 3 Series, класс D

«Трешка» E21 семидесятых годов с дизайном Поля Брака — почти «итальянка». Изящная, хищная, грациозная и визуально легкая. Ее надутый и напыщенный праправнук G20/G21 сохраняет родственные связи на уровне эмблемы. Теперь 3 Series, заставившая вздрогнуть поклонников предыдущей F30, — это бросающий вызов традициям индивидуалист с нехарактерными для BMW задними фонарями, надломленным изгибом Хофмайстера и 14,9-дюймовым дисплеем мультимедиа над торпедо.

G20 — очень показательный образчик взросления и демонстрация абсолютного превосходства над первооткрывателем более статусной линейки. Он и BMW 5 Series E12 (вышла из-под карандаша Поля Брака и Марчелло Гандини из Bertone, а деформируемые зоны впервые просчитывались на компьютере) — это пятьдесят лет и чуть менее ста миллиметров. Столько же разделяют G20 и следующую «пятерку» E28, которая почти не отличается по габаритам от предшественника.

Культовый X5 (E53) — тот самый, который не нужен Вовке-брату — начинает теряться и меркнуть, стоит подкатить последнему «икс-третьему». Харизмы у него по-прежнему достаточно, лишь бы задние колеса не стояли домиком (владельцы меня поймут), но при сравнении габаритов доминирует новая школа.

Кроссовер X3 с индексом G01 по высоте не перерос героя вчерашних дней и из-за своей приземистости кажется еще крупнее, хотя в действительности «привозит» ему 42 мм длины.

Audi A6, класс Е

Помните большой седан Audi V8 из конца восьмидесятых — начала девяностых? То был предшественник A8 с внешностью перекормленной 200 C3 и богатым оснащением: V-образными алюминиевыми «восьмерками» объемом 3,6 и 4,2 литра (250 л.с. и 280 л.с.), постоянным полным приводом, отделкой салона кожей и деревом, электроприводами и обогревом сидений, климат-контролем, круиз-контролем и очень необычными тормозными механизмами, известными в среде владельцев и поклонников как НЛО (UFO Brakes).

На момент появления он впечатлял размерами, но сейчас уступает «а-шестой» 78 мм. При этом Audi A6L для Китая с увеличенным расстоянием между осями пока так и не дотянулась до длиннобазной V8.

Peugeot 308, класс C

Новейший космический корабль для колонизаторов Марса (в миру — Peugeot 308) заставляет снять шляпу даже тех, кто не способен адекватно воспринимать словосочетание «французский автомобиль». Экстерьер и салон — космос! Хэтчбек выглядит здоровячком-крепышом, а универсал и вовсе огромен.

Грузопассажирский «четыреста пятый» с гурманскими ездовыми свойствами далеко позади, в бесконечных 24 сантиметрах, даром что относится к более крупному классу D. А как насчет вместительности багажников? Здесь нас поджидает другой сюрприз. Объем у Peugeot 308 SW с двухуровневым полом — 608–1634 литра. У гибрида этот показатель хуже из-за тяговой аккумуляторной батареей под днищем. К сожалению, интернет-ресурсы не имеют единого мнения насчет 405 Break, но некоторые из них утверждают, что объем варьируется от 425 литров в пятиместной конфигурации до 1640 литров со сложенным диваном. То есть, предельные возможности у машин практически равны.

На десерт — один из самых впечатляющих примеров. Произошедшие за полвека трансформации с «Сивиком» заставляют вспомнить метаморфозы человеческого тела после регулярных тренировок. Причем тут у нас не рядовой любитель штанги, протеина, креатина и куриных грудок, а соревновательный атлет с фармподдержкой! Он начинал будучи крохой длиной 3405–3754 мм, а сейчас вне зависимости от типа кузова (седан и лифтбек) может свысока смотреть на Accord первого поколения!