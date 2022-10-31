Как оценить состояние автоматической коробки передач

Приобретение подержанного автомобиля - занятие, требующее максимального внимания. Покупателю нужно соблюсти множество нюансов, начиная от проверки юридической чистоты машины, и заканчивая оценкой её технического состояния.

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Особую трудность вызывают диагностические мероприятия автоматических коробок передач. Многие водители никогда ими не пользовались, а значит и нюансов их работы не знают. Сегодня мы поговорим о том, как провести первичную диагностику состояния «автомата» во время приобретения автомобиля на вторичном рынке.Как правильно оценить состояние коробки "автомата"?

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1. Трансмиссионное масло. Первое, на что нужно обратить внимание, это количество и внешний вид трансмиссионного масла. Для этого потребуется достать щуп и осмотреть его поверхность. Уровень налитой смазки должен в точности соответствовать необходимым показателям. Если вы заметили, что трансмиссионного масла мало, то высока вероятность работы коробки в режиме постоянного перегрева. Об этом же будет свидетельствовать наличие запаха гари и нахождение в смазке следов сажи.Еще хуже, когда на щупе вы видите характерную металлическую стружку. Запомните, любые посторонние включения являются явным признаков проблем. В идеале масло должно быть либо прозрачным, либо имеющим легкий розоватый оттенок.

2. Проверка автоматической коробки на месте. Дальнейшие действия связаны с непосредственной работой «автомата». Прежде всего, вам нужно посмотреть, как стартует автомобиль в режиме холостых оборотов. Заводим авто, выставляем трансмиссионный рычаг в положение «Drive» (D) и плавно отпускаем тормоз. Если все нормально, машина начнет равномерное движение вперед. В крайнем случае, ей можно слегка помочь, немного нажав на акселератор. Качественно работающие автоматические коробки справятся с поставленными задачами без особого труда. Если же при старте с места трансмиссия работает с ощутимыми рывками или пробуксовкой, а начать движение автомобиль смог лишь при высоких оборотах силового агрегата, то от покупки предлагаемого варианта лучше воздержаться.

3. Проверка автоматической коробки на ходу. Следующим этапом диагностических мероприятий станет оценка работы «автомата» на ходу. Выберетесь на загородную трассу и разгонитесь примерно до 90 км/ч. Сохраняя прямолинейное движение, резко нажмите на газ, имитируя выполнение обгона. Правильно работающая коробка тут же понизит передачу для совершения ускорения и лишь после дополнительного набора скорости перейдет на повышенную ступень. Такой алгоритм работы качественно выполнит только полностью исправная трансмиссия. «Автоматы» с высокой степенью износа разгоняются более тягуче. Они не всегда правильно переходят на пониженный режим, выполняя набор скорости более монотонно, с серьёзной «задумчивостью». Это станет свидетельством проблем с фрикционами, заменять которые чрезвычайно дорого.

4. Оценка задней передачи. Оценки требует и работа задней передачи. Многие люди про неё забывают, ограничиваясь лишь тестами функционирования коробки в режиме движения вперед. Итак, выставляем рычаг в положение «R» и, двигаясь задним ходом, заезжаем на какую-либо возвышенность. При этом не должно возникать рывков, а движение должно происходить без видимых усилий. Встав под уклон, глушим двигатель, сохраняя выбранный режим движения. Когда вы отключаете «ручник» и перестаете нажимать на педаль тормоза, автомобиль должен остаться на месте, не скатываясь вниз.Вышеуказанные методы оценки работы автоматической трансмиссии позволяют сделать кое-какие выводы о её состоянии, но не ответят точно все ли с ней нормально. Такое тестирование способно отсечь варианты совсем «убитых» коробок. Если первичные процедуры диагностики успешно пройдены, вам прямая дорога в сервисный центр, где специалисты с помощью специального оборудования максимально точно выяснят состояние «автомата» приглянувшегося вам автомобиля.