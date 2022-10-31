Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется россиянам подготовка автомобиля к зиме

Российская Газета

Специалисты СберАвто и ресурса "Чек Индекс" выяснили, сколько российские автолюбители потратили в октябре на подготовку автомобилей к зимнему периоду.

Во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме
Фото: iStockiStock

Средний размер трат на условную "минимальную" подготовку машины к зиме (включает замену щеток стеклоочистителя, аккумулятора, незамерзающей жидкости и услуги шиномонтажа, без покупки автошин) в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре. Сильнее всего объем продаж в натуральном выражении вырос в категории аккумуляторов - он на 34% выше, чем в прошлом году. В сентябре этот же показатель был выше прошлогоднего на 33%.

Ниже прошлогоднего - объем продаж автомобильных шин: в октябре и сентябре он уступил аналогичному периода в 2021 году на 38% и 39% соответственно.

Объем услуг по шиномонтажу при этом уменьшился незначительно по сравнению с прошлым годом. Это объясняется долгим сроком эксплуатации комплектов шин, которые автомобилист меняет раз в 4-5 лет.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители