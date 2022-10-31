Во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме

Средний размер трат на условную "минимальную" подготовку машины к зиме (включает замену щеток стеклоочистителя, аккумулятора, незамерзающей жидкости и услуги шиномонтажа, без покупки автошин) в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре. Сильнее всего объем продаж в натуральном выражении вырос в категории аккумуляторов - он на 34% выше, чем в прошлом году. В сентябре этот же показатель был выше прошлогоднего на 33%.