Как говорится, «свято место пусто не бывает». Тем более, что китайцы вышли на совершенно новый уровень в вопросе изготовления шин и стали делать резину ничуть не хуже той же европейской. Я и сам последние несколько сезонов пользуюсь китайскими шинами. Да и ценник на нее на 10-15 % ниже, чем у западных брендов. Так, что без резины мы точно не останемся, — заявил Зенкевич.