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36 минут назад

Автоэксперт назвал альтернативы ушедшим с рынка производителям шин

News.ru

Автоэксперт Иван Зенкевич сообщил в разговоре с NEWS.ru, что альтернативой ушедшим с российского рынка производителям шин могут стать не менее качественные и при этом менее дорогие китайские шины. По его словам, цены на них достаточно сильно поднимутся из-за раннего снега и ажиотажа, однако параллельный импорт в любом случае скорректирует ситуацию, а сама она решится в течение нескольких недель.

Как говорится, «свято место пусто не бывает». Тем более, что китайцы вышли на совершенно новый уровень в вопросе изготовления шин и стали делать резину ничуть не хуже той же европейской. Я и сам последние несколько сезонов пользуюсь китайскими шинами. Да и ценник на нее на 10-15 % ниже, чем у западных брендов. Так, что без резины мы точно не останемся, — заявил Зенкевич.

Ранее сообщалось, что японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателей на свои российские активы, рассчитывая уйти с российского рынка в течение нескольких месяцев. В компании заявили, что тщательно и всесторонне рассмотрели ситуацию с учетом интересов сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях нынешних проблем с поставками в России.

До этого автоэксперт Виталий Архиреев дал автомобилистам ряд советов по покупке подержанных шин. По его словам, при покупке важно разбираться в маркировке резины, а также понимать, на какой неделе какого года выпущена шина и каким техническим параметрам она должна соответствовать: срок службы шины составляет пять-шесть лет.

Автоэксперт,Видео,Иван Зенкевич,
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