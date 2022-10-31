Автоэксперт рассказал о способах обмана на шиномонтаже

Чаще всего при замене покрышек на шиномонтаже обманывают тех автомобилистов, которые предварительно не изучили прейскурант на работы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. По его словам, если не обговорить финальную цену, то в чеке могут появиться те услуги, которые клиенту не нужны.

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

«Когда вы приезжаете на шиномонтаж, необходимо сразу договориться о конечной сумме за выполненные работы. Если это нормальная организация, ценники должны быть в зоне видимости. Если просто сказать работнику, что хотите «переобуться», то, с большой долей вероятности в счет включат ненужные услуги. В конечном итоге вы можете заплатить за все в три раза больше, чем это стоит в соседнем шиномонтаже», — сказал эксперт.

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Часто работники шиномонтажных мастерских предлагают платную услугу по накачке шин азотом, аргументируя это тем, что колеса становятся легче и снижается расхода топлива автомобиля. Но, по словам Мишина, это миф, так как обычный воздух состоит практически на 80% из азота и никаких плюсов от такой услуги нет.

Еще один распространенный способ заставить клиента расстаться с деньгами, это сказать ему, что колесо плохо балансируется из-за погнутого диска. В этом случае на шиномонтаже могут предложить наклеить на диск побольше грузиков, за которые тоже придется заплатить. Однако по словам специалиста, если такая проблема действительно существует, лучше обратится в специализированный сервис для ее решения.

На шиномонтаже также вам могут запаковать покрышки в ваши же мешки и прописать цену в чеке отдельной услугой. Хотя сумма будет небольшой, но эту работу также стоит обсудить предварительно, сказал эксперт.

Между тем есть работы, которые на первый взгляд покажутся навязанными услугами, однако их лучше все равно сделать. Сотрудники шиномонтажа могут предложить помыть грязные покрышки и удалить из протектора камни, так как чистые шины лучше балансируются. Кроме того, раз в сезон рекомендуется менять вентили на бескамерных шинах. За полгода такие клапаны могут рассохнуться, а, следовательно, начнут пропускать воздух, отметил Мишин.