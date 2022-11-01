Как безопасно управлять автомобилем в ноябре?

Ноябрь несет в себе множество рисков для каждого, кто садится за руль автомобиля. Дождь со снегом, туман – это лишь часть того, что усложняет движение и увеличивает вероятность ДТП. Добавьте к этому регулярные ночные заморозки, которые приводят к образованию ледяной корки на дороге, а также сокращающийся световой день. Советами по управлению автомобилем в конце осени в интервью MIR24.TV поделились автоэксперты.

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Чем опасны лед, лужи и мокрая листва?

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Уже начались заморозки, в этих условиях маневренность автомобилей существенно снижается и порой уже в ноябре можно попасть в неконтролируемый занос.

«Чтобы не паниковать при возникновении этой ситуации, нужно раз и навсегда запомнить: если вы находитесь за рулем переднеприводного автомобиля, то при заносе необходимо плавно повернуть руль в сторону заноса и немного нажать на газ. Если же у вашего автомобиля задний привод, нужно снять ногу с педали газа и также повернуть руль в сторону заноса (на газ можно будет нажимать, когда автомобиль выровняется на дороге), – говорит генеральный директор СберАвто Петрос Мкртычян. – Помните, что в занос можете попасть не только вы: в этой ситуации могут оказаться, например, проезжающие рядом фуры и автобусы, поэтому в непогоду легковому автомобилю лучше держать до них приличную дистанцию».

Не стоит думать, что осенних дождей уже не будет: синоптики обещают потепление и осадки.

«Не нужно недооценивать опасность луж, – говорит Петрос Мкртычян. – Если лужа окажется глубокой, то появляется риск попадания воды на тормозные диски, что снизит способность автомобиля к торможению. Кроме того, за большим количеством воды могут скрываться ямы или острые предметы. И, наконец, проезжая лужу на высокой скорости, автомобилист может испытать эффект аквапланирования».

Если протектор шины недостаточно глубокий, то он не успевает выдавить воду из-под колеса, и образовавшийся водяной клин выталкивает автомобиль вверх – он попросту «плывет», что приводит к полной потере управления автомобилем. Что делать в таком случае?

«Главное – нельзя резко тормозить, – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. – Это однозначно спровоцирует снос или занос. Держите колеса только прямо. Никаких резких поворотов и маневров. Рулевое колесо удерживайте крепко – при легком захвате руль просто выбьет. Плавно снизьте скорость и постоянно подруливайте, чтобы сохранять прямолинейность движения».

Опавшую листву убрали только на федеральных трассах и в столице. А в небольших городах и на второстепенных дорогах мокрая листва устилает дороги и представляет существенную опасность для водителей. По словам Алексея Рузанова, при движении по такой дороге сцепление шин с асфальтом уменьшается в разы, поэтому маневрировать на ней нужно как можно аккуратнее. Въезжая на мокрые участки с листвой, обязательно плавно сбавьте скорость, держите руль крепче и избегайте резких маневров. Старайтесь планировать свои действия заранее.

«Обязательно нужно проверить давление в шинах, – говорит эксперт. – Затем проверить тормоза: это один из важнейших узлов в автомобиле, влияющий на безопасность. Да и в целом одно из главных условий безаварийного и безопасного вождения – это исправный автомобиль. Каким бы опытным водителем вы ни были, правильная подготовка автомобиля к осенним условиям – это залог безопасного и безаварийного вождения. Если во время движения по дороге один из узлов выйдет из строя, то даже опыт экстремального вождения может не помочь избежать неприятностей».

Правила вождения при плохой видимости

Световой день сокращается и автомобилисты зачастую едут в сумерках и на работу, и с работы. Нередко пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте, многие ходят в темной одежде без светоотражающих элементов, и их сложно заметить. Старайтесь обезопасить себя от случайностей: не превышайте скорость возле пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, перекрестков, киосков, а главное – будьте предельно внимательны.

Осенний период часто характеризуется плохой видимостью: в это время года можно столкнуться с мокрым снегом или утренним туманом. «Такие погодные условия способствуют ухудшению видимости на дорогах, что делает оценку расстояния до стоящей впереди машины или даже пешехода менее точной, а иногда и вовсе не позволяют заранее разглядеть препятствия впереди», – говорит Петрос Мкртычян.

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«Для того, чтобы обезопасить себя и других участников движения, при плохой видимости используйте габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары – так и водителю будет виднее дорога, и другим участникам движения – его транспортное средство», – считает эксперт.

Как рассказала руководитель пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, при тумане дальний свет включать нельзя, он только мешает. Это происходит потому, что свет от фар отражается от водяной взвеси в воздухе, рассеиваясь и создавая перед водителем «белую пелену», что лишь ухудшает видимость. «Кроме того, из-за разницы температур в салоне автомобиля и снаружи на лобовом стекле скапливается конденсат, – говорит автоэксперт. – Избавиться от него позволит включенный обогрев салона авто».

«В сырую погоду причиной интенсивного запотевания стекол в салоне автомобиля может быть неисправная система отопления и рециркуляции воздуха в салоне. Или – грязный фильтр салона, который уже не способен пропускать струю воздуха. Лучше всего фильтр заменить на новый, а систему отопления проверить и при необходимости отремонтировать», – говорит Алексей Рузанов.

По словам Анны Уткиной, при плохой видимости предметы кажутся дальше в несколько раз, красный свет светофора, рассеиваясь в тумане, кажется желтоватым, а желтый – зеленоватым, да и дорожные знаки могут быть плохо различимы. Поэтому стоит не терять бдительность и концентрацию за рулем. Соблюдение увеличенной дистанции по отношению к движущемуся впереди автомобилю и передвижение на минимальных скоростях – обязательное условие при движении в тумане, а совершение маневров, например, обгона, в таких погодных условиях вообще не рекомендовано.

«Оптимальная скорость в условиях плохой видимости – на 20-30 км/ч ниже рекомендованной знаками, – говорит технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. – Например, в населенном пункте, где двигаться разрешено со скоростью 60 км/час, лучше ехать 40 км/час, на трассе – 60 км/час при указанных 90 км/час».

Соблюдение дистанции с идущим впереди автомобилем – обязательное условие вождения в туманную погоду.

«Так как проезжая часть в таких погодных условиях влажная, что удлиняет тормозной путь, необходимо держаться немного дальше, чем обычно, чтобы была возможность плавного торможения. В условиях плохой видимости стоит избегать любых резких маневров, в случае поворота или обгона – обязательно подавать световой сигнал поворотником», – отмечает эксперт.

Максим Рязанов рекомендует перед поездкой в туманную или дождливую погоду проверить работу всех световых приборов: фар, габаритных огней, задних противотуманных фонарей, а также режима переключения ближнего и дальнего света. Помимо этого, стоит помыть автомобиль, особенно, если он яркий – так авто будет более заметно в тумане.

«Осень не самое чистое время года, поэтому советую залить в бачок незамерзайку и проверить состояние щеток стеклоочистителя и системы стеклоомывания, а при необходимости заменить их, – говорит Алексей Рузанов. – Поверьте, если в дождь мимо вас пролетит фура, то вы на какое-то время полностью лишитесь видимости».