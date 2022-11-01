Автоэксперты раскрыли главную ошибку водителей в первый снегопад

Многие регионы России уже покрылись первым снегом. Поэтому управлять машиной в таких условиях нужно еще аккуратнее, отметили автоэксперты.
Главной ошибкой российских автомобилистов является несоблюдение дистанции. Если водитель не придерживается данного пункта? от сноса не спасет даже качественная зимняя резина, пишет NJcar.
Также опасность представляет высокая скорость для таких условий. Снег и гололед заметно увеличивают тормозной путь. Более того, большинство водителей продолжают тормозить по-летнему, забывая о том, что сцепление шин с заснеженной или обледенелой дорогой гораздо хуже, чем с сухим асфальтом. Стоит избежать также резких маневров, перестроений и поворотов на высокой скорости, чтобы во время езды была возможность внимательно следить за всеми участниками дорожного движения и заранее прогнозировать действия пешеходов.