Автоэксперты раскрыли главную ошибку водителей в первый снегопад

Также опасность представляет высокая скорость для таких условий. Снег и гололед заметно увеличивают тормозной путь. Более того, большинство водителей продолжают тормозить по-летнему, забывая о том, что сцепление шин с заснеженной или обледенелой дорогой гораздо хуже, чем с сухим асфальтом. Стоит избежать также резких маневров, перестроений и поворотов на высокой скорости, чтобы во время езды была возможность внимательно следить за всеми участниками дорожного движения и заранее прогнозировать действия пешеходов.