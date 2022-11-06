Нетрезвое вождение: виды штрафов и последствия

Вождение в состоянии алкогольного опьянения создает опасность не только для самого водителя, но и для всех, кто его окружает на дороге. В России в этом году вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за езду в нетрезвом виде. Что именно грозит таким водителям, разбирался «Рамблер».

Допустимое содержание алкоголя в крови

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Управление машиной в состоянии опьянения - одно из самых серьезных нарушений, которое может допустить водитель. Садится за руль запрещено после любой дозы алкоголя, но законом регулируется возможная суммарная погрешность, которая может быть выявлена приборами.

Примечанием к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривается, что наказывается превышение 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или концентрация этилового спирта в крови в размере 0,3 и более грамма на один литр. При этом нет никаких минимальных норм для психотропных веществ или наркотиков.

Процедура медосвидетельствования

Медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в организме водителя – это строго регламентированная процедура. Порядок ее проведения описывается в приказе МВД России от 23.08.2017 №664.

В частности, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится после отстранения водителя от управления транспортным средством «в присутствии двух понятых (либо с применением видеозаписи) с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе».

А в приказе Минздрава России от 18.12.2015 N 933н приводятся критерии, на основании которых инспектор ГИБДД может попросить водителя «дыхнуть в трубочку». Среди них – «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица».

При этом водитель также имеет право отказаться проходить освидетельствование на месте и попросить сразу направить его в медучреждение для проведения процедуры врачами, напоминает auto.ru.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде

Главное наказание за нетрезвое вождение — лишение прав, реже — ограничение свободы. Одновременно водителю могут выписать штраф от 30 до 500 тысяч рублей. При этом наказание серьезно отличается в зависимости от того, первый раз водитель сел за руль пьяным или это повторное нарушение.

В первый раз, если алкотестер покажет превышение, и сотрудник полиции составит протокол, суд оштрафует водителя на 30 тысяч рублей и лишит прав на 1,5-2 года.

«Повторным» же нарушение будет считаться, если оно совершенно на протяжении срока лишения водительского удостоверения, либо в течение года после восстановления права управления машиной, отмечает «ПДДмастер».

Основанием для вынесения штрафа за езду в нетрезвом виде во второй раз будет уже статья 264.1 Уголовного Кодекса РФ. Водитель может быть оштрафован на 200 000 - 300 000 рублей. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Если же пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал человек, то в зависимости от тяжести травм и количества пострадавших, суд может приговорить его к лишению свободы от 5 до 15 лет.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав, наказывается административным арестом на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Точное такое же наказание ожидает водителя, который не имеет прав и отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 2 статьи 12.26 КоАП).