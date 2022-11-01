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9 минут назад

Автоюрист объяснил введение штрафа за шины не по сезону

Елена Прошина

Цель нового штрафа за шины не по сезону состоит в сохранении дорожного покрытия, шипованная резина повреждает асфальт летом. Об этом в беседе с «360» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Автоюрист объяснил введение штрафа за шины не по сезону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, по мнению эксперта, лучше было бы вообще запретить шипованную резину.

«Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят шипы, будет куда лучше, по-моему», — считает Славнов.

Он отметил, что размер штрафа за шины не по сезону не может быть большим и вероятнее всего составит около 500 рублей. Перед выпиской штрафа сотрудник ГИБДД должен будет остановить водителя, зафиксировать нарушение, сделав фотографию колес, и составить соответствующий протокол, добавил автоюрист.

Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать за шины не по сезону. Предполагается, что законопроект, предлагающий штрафовать водителей за использование летних покрышек зимой и шипованных — летом, вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Автоэксперт,Дмитрий Славнов,ГИБДД,
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