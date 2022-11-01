Автоюрист объяснил введение штрафа за шины не по сезону

Цель нового штрафа за шины не по сезону состоит в сохранении дорожного покрытия, шипованная резина повреждает асфальт летом. Об этом в беседе с «360» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
При этом, по мнению эксперта, лучше было бы вообще запретить шипованную резину.
«Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят шипы, будет куда лучше, по-моему», — считает Славнов.
Он отметил, что размер штрафа за шины не по сезону не может быть большим и вероятнее всего составит около 500 рублей. Перед выпиской штрафа сотрудник ГИБДД должен будет остановить водителя, зафиксировать нарушение, сделав фотографию колес, и составить соответствующий протокол, добавил автоюрист.
Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать за шины не по сезону. Предполагается, что законопроект, предлагающий штрафовать водителей за использование летних покрышек зимой и шипованных — летом, вступит в силу с 1 марта 2023 года.