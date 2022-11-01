Автоюрист объяснил введение штрафа за шины не по сезону

«Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят шипы, будет куда лучше, по-моему», — считает Славнов.