Разработчик камер рассказал, как водители обманывают ГИБДД

В России автомобилисты пытаются обманывать камеры видеофиксации ГИБДД с помощью нейлоновых стяжек, магнитов и пленок, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

«Была волна, когда народ ставил на номера строительные нейлоновые стяжки — якобы на них держится госномер. С их помощью можно превратить девятку или тройку на номере в восьмерку. Мы нейросеть сразу обучили этому трюку», — рассказал Ласкин.

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Другой способ заключается в использовании пленок в виде цифр и букв — инфракрасно прозрачного пластика, — которые автомобилисты приклеивают к госномерам, предварительно счистив с символов на номере черный слой краски. Таким образом, ночью комплексы видеофиксации с инфракрасной подсветкой не могут распознать символы. Разработчик ПО научил камеры бороться и с этим, поскольку на таких номерах немного читается рельеф и свет идеально отразить через эту пленку невозможно.

«Даже если вы будете рядом с этим номером стоять, то не поймете подвоха — те же цвета и шрифты. Но по факту это уже не светоотражающая краска, а инфракрасная прозрачная пленка. Прожектор светит на номер, свет беспрепятственно проходит через пленку, отражается от белой подложки и возвращается в камеру. Для камеры этих цифр как будто нет, потому что в инфракрасном спектре их не существует», — объяснил собеседник.

Два этих способа обмана камер могут сработать в случае с устаревшими комплексами видеофиксации, систему которых не научили распознавать подобные махинации.

«Таких тысячи стоят по всей России», — отметил эксперт.

Еще один способ заключается в установке под госномер электрического магнита, который с обратной стороны держит бумажку или листок от растения с маленьким магнитом. Во время езды этот листок удерживается магнитом и закрывает букву или цифру на номере. В любой момент водитель может нажать на кнопку, деактивируя магнит, и листок упадет. В сети продается очень много таких устройств, заметил собеседник. Впрочем, если инспектор ГИБДД поймет, в чем подвох, то автомобиль могут отправить на техническую экспертизу и установить, что таким образом водитель скрывал номер.

«Зимой распространена история со снежками, «случайно» попавшими на номер — это классика, случается каждую зиму и бороться с этим невозможно, ведь камера не работает как рентген», — рассказал Ласкин.