Карбоновая пленка на автомобиль: как правильно ее клеить

Судя по тому, сколько времени проводят мужчины возле своих автомобилей и сколько на них тратят денежных средств, можно сказать, что «железные кони» одна из самых любимых вещей в их жизни. Немало автовладельцев желают, чтобы их транспортное средство отражало некоторую индивидуальность. Что может быть приятнее, чем проехаться по людным местам и покорить окружающих своеобразным звуком двигателя, шикануть стильными дисками колес или прочими элементами тюнинга.

Фото: Car.ru Car.ru

Если для того, чтобы осуществить внутренний тюнинг, касающийся двигателя, придется существенно потратиться, то для изменения внешнего вида автомобиля с помощью наклеивания на кузов карбоновой пленки не понадобится много финансов. Кроме того, эту работу можно осуществить, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы проделать ее самостоятельно, можно последовать некоторым рекомендациям, которые описаны ниже:

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1. Прежде всего, не следует начинать наклейку карбоновой пленки сразу после ее приобретения. Может так случиться, что она не будет качественно держаться по причине неподготовленного для нее места. Поэтому лучше не пренебрегать очисткой области для наклеивания. Воспользоваться при этом можно обезжиривающей жидкостью.

2. Вспоминая верные слова: «Семь раз отмерь, один - отрежь», лучше заранее прикинуть, как должна быть наклеена пленка. Гораздо удобнее, если рядом будет помощник. Не снимая подложки, нужно приложить пленку к месту наклеивания и поставить небольшие отметки. Намного хуже это делать, если поспешить и оголить клеящий слой.

3. Большая роль помощника будет в момент снятия подложки, перед процессом наклеивания. Важно не допустить склеивания пленки с самой собой, так как подобное явление является достаточно неприятным моментом.

4. Еще один полезный совет - это опрыскать мыльным раствором зону, где будет располагаться пленка. Эта мера позволит осуществить более легкую подгонку положения пленки, а в дальнейшем, после ее наклейки, поможет избавиться от возможных пузырьков воздуха из-под карбона. Проводя опрыскивание, необходимо проследить, чтобы не произошло намокание основы пленки, потому что это приведет к проблемам при ее отделении.

5. Тем, кто сталкивался с процессом наклейки обоев, будет легче понять суть данной работы. Приложив пленку к кузову автомобиля, нужно с помощью резинового ракеля прикатывать ее, равномерно разравнивая. Одновременно с этим пленку следует подогревать и просушивать феном. Процесс разравнивания проводится, начиная с середины к краям. Если замечено образование пузырьков воздуха, нужно аккуратно отделить пленку от поверхности и снова приклеить, нагревая феном. Порой на некоторых местах кузова бывают неровности, которые затрудняют приклеивание пленки. В этом случае поможет опять-таки фен. Разогревая проблемные места, пленку можно немного растянуть и пригладить.

6. После наклеивания нужно подождать минут 15-20 и снова просушить феном. Далее по плану идут завершающие работы, а именно, с помощью войлочного валика выгоняется мыльный раствор и оставшиеся пузырьки воздуха, хотя некоторые из них могут не удаляться. Для этого достаточно проколоть иголкой пленку и придавить ее к поверхности. Другой способ заключается в прикладывании мокрой тряпки и прогревании феном. Мелкие пузырьки по мере высыхания могут и сами пропасть в течение нескольких недель.

7. В конце процесса наклеивания излишки пленки обрезаются. После этого проводится контрольное просушивание феном всей поверхности кузова с наклеенной пленкой, и автомобиль оставляют в покое до следующего дня. Утром поверхность осматривается и, если необходимо, пленка приглаживается войлочным ракелем.