Все автомобили из фильмов «Форсаж» (1–8)

Острые сюжеты, дикие гонки, безумные перестрелки и, конечно же, быстрые заряженные автомобили — вот за что, мы любим все «Форсажи».

Фото: Кадр из фильма "Форсаж" Кадр из фильма "Форсаж"

«Рамблер» рассказывает об автомобилях, которые наравне с актерами сыграли важные роли во франшизе.

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Toyota Supra

Кадр из фильма "Форсаж-1"

Оранжевая Toyota Supra образца 1994 года стала главной тачкой в первой части франшизы, на которой гонял Брайан О’Коннор. В 2021 году автомобиль, который использовался для съемок крупным планом, был продан за 550 тысяч долларов. Это двойной рекорд — и для автомобилей этой модели, и для автомобилей из фильмов. Интересный факт: машину перекрашивали для съемок в следующем фильме, а потом ей вернули первоначальный вид.

Nissan Skyline GT-R R34

Кадр из фильма "Форсаж-2"

В фильме «Двойной форсаж», который вышел на экраны в 2003 году, одним из главных автомобилей стал Nissan Skyline GT-R R34 1999 года. В гонках на этой машине также участвовал персонаж Пола Уокера — Брайан О’Коннор. Главной особенностью этого автомобиля стала система полного привода ATTESA, благодаря которой можно выборочно распределять крутящий момент.

Mazda RX-7 Veilside FD

Кадр из фильма "Форсаж-3"

Любимая машина Хана Лю, роль которого исполнил Сон Кан, из фильма «Тройной форсаж» — Mazda RX-7. Фильм вышел на экраны в 2006 году, но машина успела прославиться в 2005 году. Дело в том, что этот автомобиль был выпущен специально к автосалону в Токио. Изначально машина была темно-красного цвета, но студия Universal, которая выкупила автомобиль, перекрасила его в черно-оранжевый.

Buick Grand National GNX

Кадр из фильма "Форсаж-4"

Grand National GNX — одна из самых редких моделей Buick. В съемках были задействованы целых восемь «Бьюиков», правда не GNX, а просто Grand National и даже Regal, оформленных в стиле известнейшего масл-кара из 1980-х годов. Даже студия Universal не могла себе позволить использовать в фильме восемь оригинальных GNX.

Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport

Кадр из фильма "Форсаж-5"

Оригинальный автомобиль был выпущен в 1963 году, причем всего их было пять — три купе и два родстера. А для съемок в пятой части «Форсажа» были построены 12 копий Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport. Кстати, после съемок уцелело всего три автомобиля.

Nissan GT-R R35

Кадр из фильма "Форсаж-6"

Главной тачкой шестой части «Форсажа» стал «заряженный» Nissan GT-R R35. Для съемок спорткар пришлось серьезно доработать, что сказалось и на внешности, и на содержании — все для того, чтобы улучшить динамические характеристики. Двигатель был доработан для применения высокооктанового топлива, также были добавлены детали из углепластика для того, чтобы максимально облегчить автомобиль. На этой машине гонял Брайан О’Коннор.

Dodge Challenger SRT-8

Кадр из фильма "Форсаж-6"

Этот автомобиль в шестой части «Форсажа» достался Доменику Торетто, роль которого исполнил Вин Дизель. Dodge Challenger SRT-8 считается символом злотого века американского автопрома. Кстати, в этом же фильме была показана и LADA Niva — невероятно, но факт.

Aston Martin DB9

Кадр из фильма "Форсаж-7"

Седьмая часть франшизы стала самой успешной и показала фантастические сборы в кинотеатрах. Кто-то говорит, что все дело в том, что это последний фильм с участием Пола Уокера, погибшего позже, но даже критики, которые в своих оценках не руководствуются эмоциями, очень хвалили картину. Великолепный Aston Martin DB9 достался не менее великолепному Джейсону Стетхэму, сыгравшему в седьмой части главного злодея.

Chevrolet Fleetline Race Car

Кадр из фильма "Форсаж-8"

В съемках восьмой части «Форсажа» были задействованы несколько автомобилей этой модели, но уцелели только два. Кстати, один из них позже был выставлен на аукционе. Этот автомобиль участвовал в одной из самых зрелищных гонок. «Гори, но вези» — как бы говорил ему Доменик Торетто, и он вывез!

Ford Fairlane