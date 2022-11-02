Россиянам назвали способ выгодно продать автомобили с пробегом

Россиянам, планирующим продать подержанный автомобиль с пробегом лучше всего обратиться к автоброкерам. Об этом в беседе с «Народными новостями» заявил автоэксперт и главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев.

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Он отметил, что вариант обращения к автоброкерам является самым простым для владельцев машин, поскольку все хлопоты по ее продаже они берут на себя.

«Игроки вторичного рынка размещают объявление о продаже автомобиля на всех возможных ресурсах, включая собственные площадки и всем известные маркетплейсы. В таком случае охват получается гораздо шире», — уточнил Архиреев.

Также, по его словам, автоброкеры сделают все профессионально, в том числе фотосъемку.

«Потребителям не всегда очевидно, что и как нужно правильно фотографировать. Показы автомобиля в интернете лягут на экспертов, продавцу не придется ездить и показывать свое транспортное средство покупателям», — добавил эксперт.

Если же владелец машины все же решит продать ее самостоятельно, то в первую очередь необходимо провести предпродажную подготовку — вымыть, сделать химчистку салона и фотосъемку. Архиреев порекомендовал делать снимки в нейтральных местах, чтобы на кадры не попали элементы, отвлекающие внимание. Кроме того автоэксперт призвал провести мелкий ремонт машины перед продажей, чтобы исключить возможность торгов со стороны покупателей из-за «пятна на кресле или скола на двери».