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37 минут назад

Автоэксперт Ракитин: иностранные дилеры продолжат обслуживать авто в России

Ura.Ru

Дилеры ушедшего производителя из России остались в стране и продолжают обслуживать машины. Об этом сообщил автоэксперт Максим Ракитин.

Иностранные дилеры продолжат обслуживать авто в России
Фото: 

«Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти», — заявил Ракитин в интервью радио Sputnik.

По его словам, персонал тоже остался, автомобили предыдущих годов они обслуживают.

На фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ.

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