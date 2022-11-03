"Лучший момент для покупки машины был вчера"

Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков рассказал "Российской газете" о том, кому стоит сейчас покупать машину, а кому можно и подождать.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Евгений Одиноков / РИА Новости

"Лучший момент для покупки автомобиля был вчера" - эта фраза всегда замечательно характеризует состояние российского автомобильного рынка. Когда казалось, что цены уже на пиках, они взлетали вновь, но назад уже не возвращались.

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К текущему моменту, когда спрос, наконец, успокоился, дефицит машин никуда не делся, а скорее усугубился. Массовый исход зарубежных брендов обозначил следующие тенденции: рост цен на оставшиеся в наличии новые машины, увеличение доли китайских марок, развитие импорта и подъём рынка автомобилей с пробегом. Сегодня нельзя уверенно судить о том, что "завтра" будет более благоприятная ситуация для покупки автомобиля.

Поэтому перечислю основные ситуации, в которых стоит покупать машину уже сейчас:

• Ваш нынешний автомобиль критически требует замены, либо у вас нет машины, но она очень нужна.

• У вас есть свободная (не последняя!) сумма денег на покупку, либо на крупный первоначальный взнос - 40% и выше.

• Вы уверены, что сможете платить по кредиту на протяжении всего срока и содержать автомобиль, либо сможете его быстро продать, если ситуация изменится.

• Вы хотите импортный автомобиль, который нельзя или сложно найти в РФ.

• Вы намерены сменить автомобиль на более бюджетный.

Вам стоит отложить покупку, если:

• Ваш нынешний автомобиль по большей степени вас устраивает и не потребует критических вложений в ближайшее время.

• У вас большая кредитная нагрузка, либо она появится вследствие покупки машины (на платежи будет уходить 30 и более процентов от дохода).

• После покупки машины у вас не останется финансовой подушки безопасности на случай потери работы или непредвиденных расходов.

Новый автомобиль не потребует внимания на протяжении нескольких лет, но стоит дороже, быстрее теряет в цене и, в случае параллельного импорта, не имеет заводской гарантии.

В остальных случаях подходят автомобили с пробегом, которые, хоть и также подорожали в этом году, но изобилуют ассортиментом на любой вкус и кошелёк. Нужно только запастись терпением и отыскать подходящий вариант", - отметил эксперт в разговоре с "РГ".