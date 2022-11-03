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1 час назад

Журнал «За рулем» перечислил пять проблемных автоматических коробок передач в автомашинах в 2022 году

Max-cars.ru

Дополнительно были названы модели и марки машин, куда устанавливались проблемные АКП.

Эксперты рассказали о проблемных АКП
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Любая АКП долго не протянет, если мучить ее непрогретой и забывать менять масло и фильтры», — За рулем.

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Российские водители долгие годы привыкали к автоматическим коробкам передач. По сравнению с механическими коробками передач «автомат» чинить дороже. При этом далеко не все агрегаты готовы терпеть российские условия. Их заводской ресурс может быть и 200 тысяч километров. Но в поездках по городу, без замены масла и с резкими ускорениями АКП сдается уже к 80 тысячам километров. Да, не все такие «нежные», но о пяти таких моделях поговорим ниже:
  • AL4 (DP0),
  • 6T30,
  • Aisin Warner TF-80SC,
  • Jatco JR507E,
  • ZF 6HP26/28.

Автоматические коробки AL4 (DP0) устанавливаются на Renault Logan, Duster, Sandero, Megane, Fluence, Kangoo. Эта же АКП используется на компактных Peugeot и Citroen. Эта модель автоматической коробки использовалась до 2013 года и была доработана в 2009 году. Доработки улучшили ситуацию, но не сделали агрегат менее требовательным к условиям езды.

«Автомат» 6T30 можно встретить на моделях Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando и Cobalt. А также на Opel Mokka и Astra. До 2010 года проблем было больше из-за крутящего момента до 200 Нм. А в 2014 году агрегат перестал сыпаться к 40-60 тысячам километров. Но остался требовательным.

АКП Aisin Warner TF-80SC устанавливали на Opel от Astra и старше, почти на все Volvo, многие Citroen и Fiat, а также на Cadillac и SAAB. В основном на российском рынке с такой коробкой машины Volvo. Основная проблема, что агрегат с завода якобы не обслуживаемый. Но если менять каждые 50-60 тысяч ATF, проходит и 200-300 тысяч.

Автоматические коробки Jatco JR507E в разрезе российского рынка часто можно встретить на моделях Nissan и Infiniti. Включая Nissan Patrol и Pathfinder. Хотя ставили ее на многие машины, под другими индексами встречалась в KIA Sorento и KIA Mohave. Коробка на большую мощность «по железу», но боится агрессивной езды и страдает от проблем с электроникой. Основная проблема – перегрев.

На BMW и Audi, а также на Range Rover и Jaguar можно встретить коробку ZF 6HP26/28. Она же сегодня есть даже в новых машинах. После 2004 года считается надежной АКП. Но проблема в том, что ставят «автомат» обычно на мощные драйверские машины, где он страдает от пыли, образуемой фрикционами. Есть проблемы с втулками, пластиковыми и резиновыми деталями. Требует постоянного внимания.

Автоэксперт,Nissan Patrol,Chevrolet Aveo,Kia Mohave,Opel Mokka,Renault Logan,Kia Sorento,Cadillac,Rover,Saab,Land Rover,Jaguar,Renault,Nissan,Chevrolet,Volvo,Kia,BMW,Fiat,Audi,Peugeot,Opel,Citroen,
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