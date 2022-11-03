Эксперты рассказали о проблемных АКП

Дополнительно были названы модели и марки машин, куда устанавливались проблемные АКП.

«Любая АКП долго не протянет, если мучить ее непрогретой и забывать менять масло и фильтры», — За рулем.

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AL4 (DP0),

6T30,

Aisin Warner TF-80SC,

Jatco JR507E,

ZF 6HP26/28. Российские водители долгие годы привыкали к автоматическим коробкам передач. По сравнению с механическими коробками передач «автомат» чинить дороже. При этом далеко не все агрегаты готовы терпеть российские условия. Их заводской ресурс может быть и 200 тысяч километров. Но в поездках по городу, без замены масла и с резкими ускорениями АКП сдается уже к 80 тысячам километров. Да, не все такие «нежные», но о пяти таких моделях поговорим ниже:

Автоматические коробки AL4 (DP0) устанавливаются на Renault Logan, Duster, Sandero, Megane, Fluence, Kangoo. Эта же АКП используется на компактных Peugeot и Citroen. Эта модель автоматической коробки использовалась до 2013 года и была доработана в 2009 году. Доработки улучшили ситуацию, но не сделали агрегат менее требовательным к условиям езды.

«Автомат» 6T30 можно встретить на моделях Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando и Cobalt. А также на Opel Mokka и Astra. До 2010 года проблем было больше из-за крутящего момента до 200 Нм. А в 2014 году агрегат перестал сыпаться к 40-60 тысячам километров. Но остался требовательным.

АКП Aisin Warner TF-80SC устанавливали на Opel от Astra и старше, почти на все Volvo, многие Citroen и Fiat, а также на Cadillac и SAAB. В основном на российском рынке с такой коробкой машины Volvo. Основная проблема, что агрегат с завода якобы не обслуживаемый. Но если менять каждые 50-60 тысяч ATF, проходит и 200-300 тысяч.

Автоматические коробки Jatco JR507E в разрезе российского рынка часто можно встретить на моделях Nissan и Infiniti. Включая Nissan Patrol и Pathfinder. Хотя ставили ее на многие машины, под другими индексами встречалась в KIA Sorento и KIA Mohave. Коробка на большую мощность «по железу», но боится агрессивной езды и страдает от проблем с электроникой. Основная проблема – перегрев.