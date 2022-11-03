Эксперты рассказали о проблемных АКП

Дополнительно были названы модели и марки машин, куда устанавливались проблемные АКП.
«Любая АКП долго не протянет, если мучить ее непрогретой и забывать менять масло и фильтры», — За рулем.
Автоматические коробки AL4 (DP0) устанавливаются на Renault Logan, Duster, Sandero, Megane, Fluence, Kangoo. Эта же АКП используется на компактных Peugeot и Citroen. Эта модель автоматической коробки использовалась до 2013 года и была доработана в 2009 году. Доработки улучшили ситуацию, но не сделали агрегат менее требовательным к условиям езды.
«Автомат» 6T30 можно встретить на моделях Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando и Cobalt. А также на Opel Mokka и Astra. До 2010 года проблем было больше из-за крутящего момента до 200 Нм. А в 2014 году агрегат перестал сыпаться к 40-60 тысячам километров. Но остался требовательным.
АКП Aisin Warner TF-80SC устанавливали на Opel от Astra и старше, почти на все Volvo, многие Citroen и Fiat, а также на Cadillac и SAAB. В основном на российском рынке с такой коробкой машины Volvo. Основная проблема, что агрегат с завода якобы не обслуживаемый. Но если менять каждые 50-60 тысяч ATF, проходит и 200-300 тысяч.
Автоматические коробки Jatco JR507E в разрезе российского рынка часто можно встретить на моделях Nissan и Infiniti. Включая Nissan Patrol и Pathfinder. Хотя ставили ее на многие машины, под другими индексами встречалась в KIA Sorento и KIA Mohave. Коробка на большую мощность «по железу», но боится агрессивной езды и страдает от проблем с электроникой. Основная проблема – перегрев.
На BMW и Audi, а также на Range Rover и Jaguar можно встретить коробку ZF 6HP26/28. Она же сегодня есть даже в новых машинах. После 2004 года считается надежной АКП. Но проблема в том, что ставят «автомат» обычно на мощные драйверские машины, где он страдает от пыли, образуемой фрикционами. Есть проблемы с втулками, пластиковыми и резиновыми деталями. Требует постоянного внимания.