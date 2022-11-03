Такси, каршеринг или личный авто: на чем будут ездить россияне

В 2022 году использование личного транспорта, такси и каршеринга зависит, в основном, от региона проживания. Большая часть населения со средним или высоким доходом сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих двух мегаполисах проживает около 60% целевой аудитории каршеринговых сервисов. На столицу приходится примерно 30 000 автомобилей для краткосрочной аренды с поминутной тарификацией из 50 000 действующих в России автомобилей. Преимуществом московского каршеринга является достаточно "молодой" автопарк – возраст большинства авто до 3 лет. Автомобили старше 3 лет в основном используются в регионах. Большая часть целевой аудитории каршеринга и такси – жители столичных агломераций со средней зарплатой в размере от 82 300 рублей (Санкт-Петербург) до 110 000 рублей (Москва).



В регионах, где средняя зарплата россиян составляет от 30 000 до 60 000 рублей, услуги каршеринга не так популярны. Например, в Татарстане или Краснодарском крае спрос низкий несмотря на то, что в некоторых областях средняя стоимость каршеринга выгоднее, чем в столице. Например, в Москве и Московской области, Калининграде и Новосибирске цена суточной аренды авто составляет около 1500 рублей, в Самарской области — 900 рублей в сутки. Кроме того, количество автомобилей для каршеринга ограничено. Поэтому в субъектах РФ такси пользуется большим спросом, чем краткосрочная аренда: цены на эти услуги растут не так заметно, как в сегменте проката.

Алексей Тузов Независимый эксперт в транспортной отрасли