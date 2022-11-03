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1 час назад

Такси, каршеринг или личный авто: на чем будут ездить россияне

Семён Капранов
Алексей Тузовэксперт

Независимый транспортный эксперт Алексей Тузов в комментарии "Рамблеру" рассказал о тенденциях на рынке каршеринга, такси и в сегменте личного транспорта, а также оценил перспективы развития услуг аренды машин. По мнению специалиста, спрос на услуги такси и каршеринга, а также на личные авто зависит от региона проживания и доходов россиян.

В 2022 году использование личного транспорта, такси и каршеринга зависит, в основном, от региона проживания. Большая часть населения со средним или высоким доходом сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих двух мегаполисах проживает около 60% целевой аудитории каршеринговых сервисов. На столицу приходится примерно 30 000 автомобилей для краткосрочной аренды с поминутной тарификацией из 50 000 действующих в России автомобилей. Преимуществом московского каршеринга является достаточно "молодой" автопарк – возраст большинства авто до 3 лет. Автомобили старше 3 лет в основном используются в регионах. Большая часть целевой аудитории каршеринга и такси – жители столичных агломераций со средней зарплатой в размере от 82 300 рублей (Санкт-Петербург) до 110 000 рублей (Москва).

В регионах, где средняя зарплата россиян составляет от 30 000 до 60 000 рублей, услуги каршеринга не так популярны. Например, в Татарстане или Краснодарском крае спрос низкий несмотря на то, что в некоторых областях средняя стоимость каршеринга выгоднее, чем в столице. Например, в Москве и Московской области, Калининграде и Новосибирске цена суточной аренды авто составляет около 1500 рублей, в Самарской области — 900 рублей в сутки. Кроме того, количество автомобилей для каршеринга ограничено. Поэтому в субъектах РФ такси пользуется большим спросом, чем краткосрочная аренда: цены на эти услуги растут не так заметно, как в сегменте проката.
Алексей Тузов
Алексей ТузовНезависимый эксперт в транспортной отрасли
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Тузов отметил, что с начала 2022 года владение личным автомобилем существенно подорожало – примерно на 23,8%-35%, с учетом стоимости комплектующих и расходников, цен на услуги СТО, частоты прохождения техосмотра и ремонта, а также расходов на топливо и страхование.

"Однако по этим же причинам владельцы личного транспорта стали реже обращаться за сервисными услугами в дилерские центры. Согласно исследованиям, проведенным в августе текущего года, доля посетителей дилерских сервисов сократилась более чем на 10% за последние годы", - уточнил эксперт.

При этом такси выгоднее каршеринга и владения личным авто, если машина требуется не на постоянной основе и для коротких поездок, добавил он.

"В 2022 году средняя стоимость каршеринга по России увеличилась до 319-440 рублей за поездку, в то время как расценки таксистов выросли до 218-277 рублей за заказ. Это объясняется тем, что новые автомобили регулярно становятся дороже, как и ремонт автопарков. Соответственно, агрегаторы каршеринга несут дополнительные издержки, помимо того, что регулярно обновляют ассортимент, в том числе и премиальными автомобилями. В такси автомобилей премиум-сегмента немного. Преимущество такси – возможность передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, таким образом, поездка будет быстрее и без потери времени в пробках", - сказал он.

Несмотря на повышение цен на новые авто в среднем на 25%, личный автотранспорт останется востребованным в 2023 году, спрогнозировал Тузов.

"Особенно с учетом того, что большинство брендов, которые сейчас приостановили партнерство с Россией, будут искать возможность восстановить взаимовыгодные отношения. При этом среди потребителей российского рынка развивается стремление к регулярной аренде автомобиля, а не к владению им. Однако для окончательной перемены клиентских предпочтений понадобится минимум 5 лет. Смена модели потребления будет зависеть от разных факторов: в первую очередь, от стоимости новых авто и услуг перевозчиков, наличия новых автомобилей у дилеров и реальных доходов россиян", - заключил эксперт.

Поездки на такси в России стали выгоднее аренды машин, сообщало ранее издание "Коммерсант". Отмечалось, что на фоне роста цен на автомобили россияне стали чаще пользоваться услугами аренды машин. За девять месяцев текущего года средний чек в сервисах каршеринга вырос на 17–29 процентов. При этом поездки на такси в сложившейся ситуации становятся выгоднее, поскольку стоимость услуг там показывает более сдержанную динамику.

Автоэксперт,Алексей Тузов,Коммерсант,
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