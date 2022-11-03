Такси, каршеринг или личный авто: на чем будут ездить россияне

Независимый транспортный эксперт Алексей Тузов в комментарии "Рамблеру" рассказал о тенденциях на рынке каршеринга, такси и в сегменте личного транспорта, а также оценил перспективы развития услуг аренды машин. По мнению специалиста, спрос на услуги такси и каршеринга, а также на личные авто зависит от региона проживания и доходов россиян.
Тузов отметил, что с начала 2022 года владение личным автомобилем существенно подорожало – примерно на 23,8%-35%, с учетом стоимости комплектующих и расходников, цен на услуги СТО, частоты прохождения техосмотра и ремонта, а также расходов на топливо и страхование.
"Однако по этим же причинам владельцы личного транспорта стали реже обращаться за сервисными услугами в дилерские центры. Согласно исследованиям, проведенным в августе текущего года, доля посетителей дилерских сервисов сократилась более чем на 10% за последние годы", - уточнил эксперт.
При этом такси выгоднее каршеринга и владения личным авто, если машина требуется не на постоянной основе и для коротких поездок, добавил он.
"В 2022 году средняя стоимость каршеринга по России увеличилась до 319-440 рублей за поездку, в то время как расценки таксистов выросли до 218-277 рублей за заказ. Это объясняется тем, что новые автомобили регулярно становятся дороже, как и ремонт автопарков. Соответственно, агрегаторы каршеринга несут дополнительные издержки, помимо того, что регулярно обновляют ассортимент, в том числе и премиальными автомобилями. В такси автомобилей премиум-сегмента немного. Преимущество такси – возможность передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, таким образом, поездка будет быстрее и без потери времени в пробках", - сказал он.
Несмотря на повышение цен на новые авто в среднем на 25%, личный автотранспорт останется востребованным в 2023 году, спрогнозировал Тузов.
"Особенно с учетом того, что большинство брендов, которые сейчас приостановили партнерство с Россией, будут искать возможность восстановить взаимовыгодные отношения. При этом среди потребителей российского рынка развивается стремление к регулярной аренде автомобиля, а не к владению им. Однако для окончательной перемены клиентских предпочтений понадобится минимум 5 лет. Смена модели потребления будет зависеть от разных факторов: в первую очередь, от стоимости новых авто и услуг перевозчиков, наличия новых автомобилей у дилеров и реальных доходов россиян", - заключил эксперт.
Поездки на такси в России стали выгоднее аренды машин, сообщало ранее издание "Коммерсант". Отмечалось, что на фоне роста цен на автомобили россияне стали чаще пользоваться услугами аренды машин. За девять месяцев текущего года средний чек в сервисах каршеринга вырос на 17–29 процентов. При этом поездки на такси в сложившейся ситуации становятся выгоднее, поскольку стоимость услуг там показывает более сдержанную динамику.