Какие популярные пикапы дешевеют медленнее всего

Среди пяти популярных в России пикапов после пяти лет эксплуатации медленнее всего дешевеет Ram 1500, а после 10 лет лучше всего сохраняет остаточную стоимость Volkswagen Amarok, сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ).
Аналитики НАПИ подсчитали, что после пяти лет эксплуатации пикап Dodge Ram 1500 сохраняет 68,6% своей первоначальной цены. Остаточная стомость УАЗ «Пикап» после того же срока эксплуатации остается на уровне 49%, Toyota Hilux — 67,4%, Mitsubishi L200 — 66,5%, Volkswagen Amarok — 67,9%.
После десяти лет эксплуатации наилучшие показатели по сохранению стоимости демонстрирует Toyota Hilux. Пикап японской марки сохраняет 41,3% своей первоначальной цены против 28,2% у УАЗа, 35,3% у L200, 40,7 у Amarok и 41,2% у Dodge Ram 1500.