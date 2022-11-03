Какие популярные пикапы дешевеют медленнее всего

Среди пяти популярных в России пикапов после пяти лет эксплуатации медленнее всего дешевеет Ram 1500, а после 10 лет лучше всего сохраняет остаточную стоимость Volkswagen Amarok, сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ).

Аналитики НАПИ подсчитали, что после пяти лет эксплуатации пикап Dodge Ram 1500 сохраняет 68,6% своей первоначальной цены. Остаточная стомость УАЗ «Пикап» после того же срока эксплуатации остается на уровне 49%, Toyota Hilux — 67,4%, Mitsubishi L200 — 66,5%, Volkswagen Amarok — 67,9%.