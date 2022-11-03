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1 час назад

Новости автомира: почему в Петербурге растут продажа Lada Granta и Niva

РИА "ФедералПресс"

Автоэксперт Михаил Ракитский назвал причины роста продаж Lada Granta и Niva в Северной столице. СМИ пишут, что осенью продажи подскочили в три раза.

Почему в Петербурге растут продажа Lada Granta и Niva
Фото: LADALADA

«Многие водители переживают, что в будущем просто не смогут найти запчасти для своих иномарок. Поэтому вполне закономерно растут продажи машин российского производства», – объяснил Ракитский.

Эксперт уточнил, что в настоящее время никаких проблем с запчастями нет. Комплектующие есть в наличии в Москве и в Северной столице, пишет издание «МК в Питере». Кроме того, Ракитский предполагает, что общение насчет поставок продолжится.

«Все заводы – это рабочие места, наша страна многомиллионная. Если не будут поставлять запчасти, в скором времени поймут, что несут убытки», – рассказал автоэксперт.

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