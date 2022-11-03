Почему в Петербурге растут продажа Lada Granta и Niva

Автоэксперт Михаил Ракитский назвал причины роста продаж Lada Granta и Niva в Северной столице. СМИ пишут, что осенью продажи подскочили в три раза.

«Многие водители переживают, что в будущем просто не смогут найти запчасти для своих иномарок. Поэтому вполне закономерно растут продажи машин российского производства», – объяснил Ракитский.

Эксперт уточнил, что в настоящее время никаких проблем с запчастями нет. Комплектующие есть в наличии в Москве и в Северной столице, пишет издание «МК в Питере». Кроме того, Ракитский предполагает, что общение насчет поставок продолжится.