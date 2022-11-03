Как россиян обманывают при покупке автомобилей

Автоэксперты объяснили, как избежать обмана и мошенничества при выборе и покупке автомобиля.

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«Из-за нехватки новых автомобилей на рынке и негуманных цен в автосалонах россияне стали чаще обращать внимание на подержанные авто», – заявили эксперты портала Autonews.

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Покупка автомобиля на вторичном рынке может быть выгодна, но вместе с тем она несет в себе определенные риски. Недобросовестные продавцы и обычные мошенники нередко обманывают желающих купить авто, поэтому эксперты объяснили, как выбрать машину на вторичке, какие документы при покупке автомобиля стоит проверить и можно ли доверять автоподборщикам.

Самые распространенные способы обмана довольно банальны и годами не меняются, но по-прежнему работают. Чаще всего россиян обманывают следующим образом.

Подделывают аукционники

Скручивают пробег

Обманывают с предоплатой и договором

Совершают махинации с экологическими параметрами

Представитель Национального союза автомобилистов Антон Шапарин отметил, что дефицит автомобилей на вторичном рынке тоже существует. Поэтому все продавцы стараются подороже продать свои авто, даже если они находятся в плачевном состоянии. Для этого используют скрученный пробег. В последнее время этот вид мошенничества стал по-настоящему массовым.

Для того, чтобы не стать жертвой такого обмана, необходимо проверить машину через внутренние информационные системы и базы данных, а также изучить диагностическую карту. Проверить машину поможет сервис «Автотека».

Что касается обмана с предоплатой и договором, этот способ чаще встречается у подборщиков и перегонщиков авто. Мошенники требуют предоплату, якобы чтобы «автомобиль не ушел». Здесь эксперты советуют просто не вносить денег до самого момента покупки авто, а при заключении любых договоров консультироваться с юристом.

В последнее время россиян обманывают, подделывая аукционные листы. В этом случае распознать обман можно только при помощи эксперта.