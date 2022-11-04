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1 час назад

Россиянам рассказали о подготовке машины к поездке в холодное время года

Lenta.ru

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к путешествию в холодное время года.

Как подготовить машиун к поездке в холодное время года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, перед тем, как отправиться в поездку на машине, необходимо проверить шины — они должны соответствовать сезону. Также при путешествии на дальние расстояния стоит проверить «запаску», «чтобы не заниматься проверкой давления на холоде, где-то на дороге».

Кроме того, напомнил Кадаков, следует обновить «омывайку». «Если у кого-то там вода — её нужно слить и залить «незамерзайку», чтобы хотя бы при слабом минусе не замерзало», — пояснил эксперт.

Кадаков отметил, что с приходом холодов наступает тяжелое время для пуска двигателя, поскольку при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться

«Если аккумулятор работает много лет либо были проблемы прошлой зимой, летом, и вы понимаете, что нужно покупать новый аккумулятор, то, конечно, его нужно покупать заранее», — посоветовал он.

Также специалист порекомендовал взять с собой большую бутылку воды, объемом не меньше двух литров. «Помыть грязный номер, если меняли запаску, открывали багажник, просто сполоснуть руки. Кто-то даже кладет с собой мыльницу, чистую тряпку», — объяснил Кадаков.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную парковку во дворе дома. Юрист Вадим Ткаченко отметил, что за оставление машины около мусорных контейнеров, можно получить штраф от 1000 до 3000 рублей. За парковку на тротуаре автомобиль могут эвакуировать и назначить штраф в размере 5000 рублей.

Автоэксперт,Максим Кадаков,Вадим Ткаченко,
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