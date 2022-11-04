Как подготовить машиун к поездке в холодное время года

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к путешествию в холодное время года.

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По его словам, перед тем, как отправиться в поездку на машине, необходимо проверить шины — они должны соответствовать сезону. Также при путешествии на дальние расстояния стоит проверить «запаску», «чтобы не заниматься проверкой давления на холоде, где-то на дороге».

Кроме того, напомнил Кадаков, следует обновить «омывайку». «Если у кого-то там вода — её нужно слить и залить «незамерзайку», чтобы хотя бы при слабом минусе не замерзало», — пояснил эксперт.

Кадаков отметил, что с приходом холодов наступает тяжелое время для пуска двигателя, поскольку при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться

«Если аккумулятор работает много лет либо были проблемы прошлой зимой, летом, и вы понимаете, что нужно покупать новый аккумулятор, то, конечно, его нужно покупать заранее», — посоветовал он.

Также специалист порекомендовал взять с собой большую бутылку воды, объемом не меньше двух литров. «Помыть грязный номер, если меняли запаску, открывали багажник, просто сполоснуть руки. Кто-то даже кладет с собой мыльницу, чистую тряпку», — объяснил Кадаков.