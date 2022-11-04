Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
57 минут назад

Россиян предупредили об опасном влиянии подогрева сидений

Lenta.ruиещё 1

Воздействие тепла в районе таза, к примеру, от сидений с подогревом, опасно для мужчин и женщин. В частности, это касается водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенесших ранее простатит или цистит. Об этом рассказал акушер-гинеколог Алмаз Хафизов в беседе с RT.

Россиян предупредили об опасном влиянии подогрева сидений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня практически любой автомобиль имеет систему подогрева сидений или оснащен для этих целей владельцем специальными чехлами, но, на первый взгляд, такая полезная в условиях сурового российского климата функция при неправильном использовании может нанести серьезный вред здоровью водителя», — отметил врач.

Специалист предупредил россиян, что точечное тепловое воздействие неблагоприятно влияет на водителей и пассажиров, страдающих простатитом, циститом или уретритом. Также использование подогрева сидений строго запрещено и для людей с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области таза.

По словам акушера-гинеколога, подогрев сидений следует включать при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния, стряхивании листвы или снега.

«Этого времени вполне достаточно для того, чтобы кресло стало теплым. Как только вы садитесь за руль и начинаете движение, подогрев необходимо отключить», — подчеркнул Хафизов.

Ранее акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова сообщила, что за ложной беременностью, которая может возникать у женщины до двух раз в год, скрываются обыкновенные болезни.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители