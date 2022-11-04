Что такое чип-тюнинг автомобилей

Как состав смеси влияет на работу двигателя? Казалось бы, идеально нужно подавать ровно столько бензина, чтобы он полностью сгорел в том количестве воздуха, что попал в цилиндры. Такая смесь называется стехиометрической, и именно к такому составу блок управления двигателем стремится привести состав топливовоздушной смеси. Однако, как ни странно, для экономичной работы смесь должна быть несколько беднее топливом, для максимальной же отдачи - напротив, богаче. В режиме разгона смесь должна дополнительно обогащаться. Таким образом, скорректировав топливные карты, можно как добиться большей экономичности автомобиля в каких-либо режимах, так и увеличить эластичность его при разгоне.

Другое дело, что создание подобной карты калибровок - это очень кропотливая работа, требующая большого времени, потраченного на мощностном стенде и глубоких знаний как в теории систем управления двигателем, так и в логике работы конкретной программы блока, под которую меняются калибровки. Иначе, возможно, и улучшив что-то одно, в другом месте можно сделать гораздо хуже.Кроме того, не секрет, что все более жесткие экологические нормы вынуждают производителей ужесточать требования к качеству топлива, загонять режимы работы двигателя во все более жесткие рамки. Так стали появляться предложения о перепрошивке "мозгов" под устаревшие экологические нормы, что действительно облегчает жизнь многим автовладельцам - ведь "железо" двигателя не менялось, и если ранее он спокойно переваривал 92 бензин, зачем оставлять прошивку, рассчитанную уже под 95? На автомобилях, оснащенных электронно-управляемой дроссельной заслонкой, экологи вмешались и в алгоритмы ее работы - далеко не факт, что при резком нажатии на педаль газа заслонка откроется так же резко, чтобы Вы не выбросили ненароком на пару вредных молекул больше. Изменение калибровок управления дросселем способно значительно улучшить отклик автомобиля на педаль газа. Именно поэтому чип-тюнинг стал популярен даже среди людей, только что купивших новый автомобиль в салоне.Отдельная история - возможность избежать дорогостоящего ремонта, изменив настройки ЭБУ впрыска. Например, вместо замены дорогостоящего катализатора (или сажевого фильтра на дизельных автомобилях) многие владельцы предпочитают использовать прошивки, рассчитанные на работу без этих узлов.Неизбежно изменение настроек впрыска при вмешательстве в конструкцию двигателя - замена впуска/выпуска, конфигурации распределительных валов значительно изменит характеристики мотора, и штатная прошивка уже не сможет с ними адекватно работать.