Как не «угробить» двигатель при замене родного масла на аналог

Автовладельцы ответственно подходят к процедуре обновления моторного масла. Следует знать всё о свойствах новинки, чтобы не «угробить» двигатель своей машины при попытке замены родного смазывающего состава на аналог.

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На рынке уменьшается количество фирменных моторных масел. По данной причине многие автолюбители, особенно опытные, начали переходить на позиции, аналогичные используемому смазывающему составу, предписанного производителем того или иного автомобиля. Другие автовладельцы переходят на продукцию отечественных компаний.

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Подобные мероприятия несут определённые риски.

В ряде случаев масла везут из Азии, тогда как в двигателе ещё циркулирует смазывающая жидкость какого либо европейского бренда. Следует разобраться в данном вопросе, чтобы избежать неприятностей.

Если автовладелец принял решение полностью заменить масло, то вначале нужно промыть мотор. Данная процедура необходима для очистки масляных каналов. Раньше такую операцию проводили достаточно часто, но затем подзабыли, сейчас её придётся применить.

Следует учитывать, что присадки в фирменных маслах отличаются от тех, которые присутствуют в аналогичных продуктах из Азии или других регионов планеты. Различия приводят к тому, что на внутренних поверхностях двигателя наблюдаются разрывы масляной плёнки, тогда как её целостность гарантирует максимальное смазывание деталей.

Особенно сухие места проявляют себя на шатунных вкладышах и коленвале. В частности, на последнем образуются следы преждевременного износа. Детали начинают активно разрушаться, что особенно касается коленчатого вала – на нём появляются задиры. В таком случае двигатель может заклинить.

Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо тщательно изучить техническое описание нового моторного масла. Следует ознакомиться с этикеткой на канистре перед его покупкой. Наличие слова Meets («соответствует»), означает, что производитель продукта полагает, что его масло отвечает требованиям, к примеру, BMW или Mercedes-Benz.

Если имеется слово Approved («одобрено»), например – MB Approval 229.1, то оно означает, что производитель данной позиции провёл испытания масла своими силами. Вслед за этим он разрешил использовать его в выпускаемых им двигателях. Таким образом, можно сделать вывод, что второй вариант предпочтительнее.