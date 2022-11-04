Как правильно выбрать автомобильный видеорегистратор

Видеорегистратор необходим в автомобиле, так как позволяет фиксировать дорожные происшествия. Следует правильно выбирать данное оборудование с учётом качества съёмки и приемлемой стоимости.

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Следует понимать, какие функции выполняет видеорегистратор. Данное компактное устройство состоит из корпуса, монитора, аккумулятора, видеокамеры, процессора и накопительной карты памяти. Аппарат питается от штатного автомобильного аккумулятора путём снятия энергии с клеммы прикуривателя.

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В некоторых современных автомобилях имеется возможность подключения видеорегистратора непосредственно к бортовой электрической сети.

Названные устройства разделяются на два типа. Первый по конструкции представляет собой моноблок, имеющий две камеры и один монитор. В ряде случаев последний может отсутствовать. Вторым типом является прибор с плоским корпусом. Его удобно устанавливать узкой стороной к стеклу. Такие видеорегистраторы имеют специальную поворотную камеру, что позволяет поворачивать её вправо или влево.

Названое оборудование применяется для съёмки дорожной обстановки и позволяет фиксировать ДТП. В таком случае автовладельцу будет достаточно продемонстрировать видеозапись дорожного происшествия, ролик поможет установить виновника аварии.

Чтобы правильно выбрать видеорегистратор, необходимо знать о главных критериях отбора.

Следует учитывать разрешение записи, число точек достигает 704х288, 176х288, 352х288 и 704х576. Лучшим выбором является вариант с параметрами 1280х720 (HD-качество). Угол обзора должен составлять от 120 до 140°.

Важным моментом является конструкция крепления видеорегистратора. Данный элемент должен исключать вибрации, в противном случае изображение будет подрагивающим, что негативно скажется на видеозаписи.

Не менее важен функционал данного оборудования.

Видеорегистраторы разделяют на дуплексные, которые осуществляют две операции сразу. Имеются триплексные системы, проводящие три действия одновременно. Выпускаются и устройства, осуществляющие параллельно пять операций.

Среди положительных функций отмечается возможность круговой записи, называемой циклической.

Некоторые приборы имеют специальный G-сенсор – датчик удара. В некоторых видеорегистраторах встроен GPS-приёмник, фиксирующий координаты автомобиля, с которого осуществляется цифровая запись.

Можно купить аппарат, имеющий режим ночной видеосъёмки, а также возможность проведения фотосъёмки.