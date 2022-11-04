Полезные советы автолюбителям при замене сальников

Крайне важно вовремя выявить проблемный сальник в КПП. Советы бывалых автомобилистов помогут новичкам научиться менять уплотнители и не допускать течь, в таком случае коробка переключения передач будет служить долго.

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КПП является ответственным узлом любого автомобиля и представляет собой сложный механизм, требующий периодического обслуживания. Но даже при своевременной замене сальников могут возникать определённые проблемы. Речь идёт о необходимости периодической замены масла в КПП, а также постоянного контроля его уровня.

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В том случае, если корпус «автомата» дал течь, необходимо понимать, что нарушена герметичность системы и на внутренние элементы коробки начали проникать дорожная пыль и грязь.

Сальники относятся к быстроизнашивающимся элементам.

По данной причине их необходимо менять в каждом случае разборки коробки переключения передач. КПП герметична, но иногда появляется течь.

Когда она обнаружена, то эксплуатацию машину следует приостановить, а затем проверить все швы на предмет нарушения их целостности.

Как показывает практика, самым распространённой проблемой является износ уплотнителя вследствие длительной эксплуатации машины. Во втором случае речь может идти о наличии деформации сальника из-за какого-либо механического воздействия, вызвавшего его повреждение.

Новичкам-автомобилистам следует помнить, что уплотнительные прокладки не восстанавливаются, а меняются.

Как правило, первая утечка масла из КПП может появиться после 70 тысяч километров пробега автомобиля. Уплотнители рассчитываются на эксплуатацию на протяжении 200 тысяч километров, но менять их следует в соответствии с техническим регламентом.

Крайне важно вовремя обновлять сальники для левого и правого ШРУСов, а также для первичного вала.

При замене уплотнений для передних колёс, имеющихся на внутренних шарнирах, необходимо предварительно слить масло из коробки переключения передач. В том случае, если названые элементы заменяются непосредственно на передних колёсах, то КПП снимать необязательно.

Важно помнить, что отсоединять приводы передних колёс не следует.

В противном случае это приведёт к смещению элементов внутри самой коробки, причём возвратить их в первоначальное положение будет невозможно.

Наиболее сложные работы по обслуживанию АКПП проводятся на СТО, их специфика зависит от каждой конкретной модели автомобиля. Сальники меняются относительно быстро, на протяжении 3-4 часов. В некоторых сложных случаях машина будет находиться на станции техобслуживания на протяжении суток.