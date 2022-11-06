Как не попасть на «левак» при покупке моторного масла

Для каждого автомобилиста актуален вопрос качества моторного масла. На рынке помимо хорошей продукции попадается и поддельная, крайне важно не попасть на «левак», в этом помогут советы специалистов.

В настоящее время на рынке присутствует множество предложений различных брендов второго эшелона, особенно много азиатской продукции. Следует учитывать, что ограничение объёма предложений в рамках официального импорта привело к появлению на рынке всевозможных подделок.

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Речь идёт о контрафактной продукции, причём канистры выполнены идеально, качество голограммы, шрифтов и полиграфии очень высокое. Между тем, красивая упаковка может скрывать опасный и некачественный продукт.

Данная проблема решается несколькими путями.

Одни автовладельцы переходят на отечественные аналоги ГСМ, пытаясь, таким образом, уберечься от возможных подделок.

Следует понимать, что отечественные масла уступают зарубежным аналогам. К примеру, таксопарки не рискнут перейти на такие позиции ввиду усиленного режима эксплуатации двигателей транспортных средств. Обычным автолюбителям это не грозит, так как многие из них имеют машины с атмосферным мотором.

Те автолюбители, которые особо оберегают двигатель своего автомобиля, купят оригинальное моторное масло, пусть даже за высокую цену.

На рынке можно приобрести интересующие позиции. Качественные импортные масла поступают через Турцию и Казахстан, но такой поток продукции не способен насытить потребности авторынка.

Третьим вариантом, как считают многие автомобилисты, является использование масла суббрендов. В таком случае двигателю ничего не угрожает. Вместе с тем, необходимо требовать у продавца перечень технических характеристик приобретаемого масла на предмет возможности использовать его в двигателе.

Специалисты по продажам и обслуживанию отслеживают, какие марки новых азиатских и других брендов хорошо себя зарекомендовали.