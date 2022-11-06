5 причин покупать и не покупать Daewoo Matiz I

Пожалуй, Matiz в России стал третьим автомобилем по количеству насмешек после Запорожца и Оки. Но справедливы ли эти язвительные смешки в сторону симпатичной машинки? Может, это просто брызжут ядом завистники, проезжающие мимо Матизов в троллейбусе? Судя по тому, как владельцы любят свои «Матизки» и с какой любовью рассказывают о них в Интернете, почти всё так и есть.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

История техники

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История появления Daewoo Matiz немного необычна. Этот лупоглазый малыш вообще-то должен был стать Фиатом. Дело в том, что итальянское кузовное ателье ItalDesign в 1993 году предложило компании Fiat концепт-кар Lucciola. Эта машина создавалась как замена Cinquecento, но в Фиате в восторг от концепта не пришли. И тогда итальянцы продали свою разработку корейцам в Daewoo. А вот там концепту обрадовались, потому что предыдущая микролитражка – Daewoo Tico, перелицованная Suzuki Alto 1982 года – уже сильно устарела, и хотелось выпускать что-то новенькое. Впрочем, совсем новенькое не получилось: несмотря на новый итальянский дизайн, технически Matiz во многом повторял Tico. Например, 0,8-литровый мотор от Tico после небольшой переработки специалистами Tickford перекочевал на Матиз, а некоторый конструктив ходовой части остался в новом автомобиле без изменений.

Этот моторчик вначале и стал основным для Matiz. И, что интересно, именно с ним можно было купить машину с четырёхступенчатым автоматом Jatco. Когда появился мотор объёмом в один литр, выяснилось, что он слишком большой для Матиза, и АКП внутрь уже никак не помещается. Поэтому литровые машины были только с механической коробкой передач. Жаль, потому что с этим мотором (по сути, это 1,2-литровый мотор Chevrolet Aveo с уменьшенным ходом поршня) машинка ездила намного интереснее.

В ходовой части ничего необычного нет: передняя подвеска – МакФерсон, задняя – простая балка. Если честно, технически в Матизе нет вообще ничего интересного. Некоторые его агрегаты не отличаются высоким ресурсом, но их вполне демократичная стоимость некоторое количество грехов позволяла простить. Простенький салон с дешёвыми материалами оказался довольно устойчивым к износу, а стоимость на уровне Жигулей делала эту машину интересным предложением. Ещё бы: тут была не только АКП, но даже кондиционер и чудо техники под названием CD-плеер. Куда там Жигулям…

Матизы у нас стали популярными после начала их производства в Узбекистане в 2001 году, а завершился их выпуск на UzDaewoo только в 2018-м. Но ещё эти машины выпускали и в Корее, и в Польше, и в Китае, и в Румынии, и в Индии, и во Вьетнаме. И за всю конвейерную жизнь в мире было произведено почти 5 миллионов Матизов. Это очень хороший тираж, так что есть повод подумать: стали бы в таком количестве строить неудачную модель? Наверное, нет. А значит, не так уж Матиз плох, как говорят завистники. И вместо того, чтобы слушать их, лучше почитаем, что говорят об этих автомобилях их владельцы.

Начнём с проблемы, которую трудно назвать серьёзной, но встречается она абсолютно у всех – запотевание окон. Скорее всего, вентиляция у Матиза получилась действительно не самой удачной, так что претензии по поводу плохой видимости есть практически в каждом отзыве. Рассказывают об это приблизительно так: «Дико запотевают стекла в дождь или снег. Причем если направить обдув на лобовое стекло, то запотевают боковые стекла. Если направить на боковые стекла, то запотевает лобовое. Так и едешь – ручку крутишь раз в 2 минуты».

Чего только не советуют друг другу владельцы Матизов: сушить машину каждое лето с разбором салона, не пользоваться ворсовыми ковриками, ездить с открытыми окнами… Но единственный действенный метод борьбы с запотеванием – это использование кондиционера: «Однако кондиционер выручает в сырую погоду – с его помощью можно за 10-20 секунд привести в чувство запотевшие стёкла (а они в Матизе потеют сильно), в том числе и зимой».

При этом следует помнить, что кондиционер в базовую комплектацию недорогой машинки, само собой, не входит (у них даже ГУР был не всегда), поэтому тем, кто присматривает Матиз на вторичном рынке, бывалые советуют: «Сам гоняю на Матизе уже 4 года, единственное, добавлю: ищите машину с кондиционером, очень сильно в дождь потеют стекла». Увы, ездить без кондиционера будет на самом деле тяжеловато.

Мощность литрового мотора не такая уж и высокая – 64 л.с. Но при небольшой массе этого, как ни странно, хватает почти всем. Тут отзывы однотипны, не буду приводить их в большом количестве – будет скучно. В среднем они звучат так: «Разгоняется быстро, 120 км/ч прет только так – ну, мне больше и не надо».

Отмечу, что с этим мотором бесстрашные люди не только уходят со светофора в точку на горизонте, но и умудряются довольно быстро гонять по трассам. При этом надо помнить, что почти никаких систем безопасности в Матизе нет, чем его попрекают очень и очень часто. Вместе с компактными размерами это даёт повод называть его то «капсула смерти», то «гроб на колёсах», то еще покрепче. Впрочем, по результатам краш-теста Euro NCAP Матиз набрал три звезды, что не просто хорошо, а даже поразительно. Вот матизоводы и радуются: «МКАД, быстрый разгон, скорость 150, адреналин, драйв (смешно, конечно)!», «Я летал, обгоняя всех». Это, наверное, про них Максим Горький написал: «Безумству храбрых поем мы песню!».

К сожалению, Матиз не относится к автомобилям, которые не ломаются или ломаются редко. Многие отмечают, что до пробега тысяч в сто надёжность в целом неплохая, но даже молодой возраст и бережная эксплуатация не спасает от трёх классических проблем Матиза: слабого генератора, ржавеющего глушителя и не очень удачного обогрева заднего стекла.

Ресурс генератора непредсказуем. Причём в плохом смысле слова: нет ни одного отзыва, где похвалили бы генератор и сказали, что он проехал 200 тысяч. Или хотя бы 150. А вот в сторону снижения его ресурс может сдвигаться очень неожиданно. Кто-то приводит такие цифры: «гена умер на трассе, пробег 28 000 км». Бывает вообще грустно: «Генератор ремонтировал трижды: 40 тысяч, 50 и 90». Ну тут, допустим, вопрос и к качеству ремонта, но первая поломка на 40 тысячах пробега – это, конечно, позор. Одним словом, «где-то на 70 000 км полетел диодный мост» – это ещё нормально. Могут и подшипники развалиться.

С обогревом заднего стекла получилось смешно: на некоторых машинах с завода нет реле для его отключения. То есть, если включить обогрев, он будет работать, пока не перегорит. А учитывая склонность Матиза потеть всеми стёклами, желание отключить этот обогрев возникает редко. Так что фразы типа «сломался обогрев заднего стекла, отклеились клеммы» встречаются очень часто. Правда, они мало кого расстраивают, потому что у машины могут быть и другие регулярные поломки, на фоне которых обогрев выглядит мелочью. Например, у Матиза нежные ступичные подшипники, неудачные закисающие задние тормоза, часто текут сальники коленвала на 0,8-литровых моторах… Встречается это всё не постоянно, но часто.

С глушителем, думаю, всё понятно: он сгнивает. И владельцы вполне справедливо делают выводы: «Задняя банка глушителя сгнивает за 3 года». Тут, конечно, многое зависит от условий эксплуатации. В Москве, бывало, банка сгнивала и за два года. А в других городах могла служить и пять. Но потом всё равно сгнивала. А человек хватался за голову: «на лежачем полицейском лопнул глушитель пополам».

В итоге классические поломки Матиза описывают так: «те же проблемы – генератор, глушитель кое-где зацвел». Правда, про «зацвел» мы расскажем отдельно.

Справедливости ради, Daewoo Matiz трудно назвать экономичной машиной. С его размерами он мог бы есть и поменьше, но древняя конструкция мотора не оставляет шансов поставить рекорд экономичности. Рассказы о том, что Матиз расходует от силы четыре литра на сотню, достойны братьев Стругацких и Роберта Шэкли, но никак не жёстких реалистов. Однако при некотором умении и желании результаты могут быть неплохими: «800 км по трассе спокойно проезжаю на одном баке (35 литров). Итого около 4,5 л на сотню. В городе 6,5 максимум». Кто-то говорит даже так: «Расход топлива никогда не поднимался выше 6 литров». А вот это меня сначала даже повеселило: «расход классный – на 500 р. залил и забыл на неделю». Но потом я посмотрел дату отзыва (2012 год) и поверил в эти 500 рублей. Сейчас, конечно, это будет дороже.

Тем не менее часто в отзывах о расходе звучат совсем другие цифры. Например, кто-то говорит так: «Масяня поверила, что она джип – зимой ест, как настоящая (город) 10-11 литров. Летом город около 8, трасса 5,5-6,5 литров. Серпантин 6,5-7 литров». Это больше похоже на правду, и на самом деле для далеко не нового автомобиля это неплохие показатели.

Душевная боль, тлен и безысходность преследуют владельцев машин с мотором 0,8 л и мощностью 52 л.с. И всё потому, что только этот мотор и мог стоять с АКП, а это уже само по себе не внушает оптимизма. А тут ещё и необходимость постоянно включать кондиционер. Представляете себе динамику в этом случае? Да уж какая там динамика… Что-то вроде последнего концерта Джо Кокера, а не динамика. Вот люди и жалуются: «Матиз 0,8 действительно "не тянет" при работающем кондиционере. Ехать можно, конечно, но как будто сзади кто-то держит»; «включил кондей, и мотор киснет, на затяжной подъём машина просто дохнет с кондеем» .

Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. А выход тут один – постоянно давить педаль в пол: «Мал объем двигателя, динамики на низких оборотах нет, чтобы нормально передвигаться, тем более с загрузкой, двигатель нужно всегда держать в тонусе – обороты от 3000, нормальная динамика чувствуется при оборотах от 3500 до 6000».

Если будете покупать Матиз с таким мотором, обратите внимание на этот отзыв. Возможно, этот Матиз уже изможден постоянной ездой в таком режиме.

Этого преимущества Матиза пропустить было невозможно. Жители мегаполисов готовы целовать свои машинки в круглые фары за возможность вечером встать около дома, а утром – не слишком далеко от работы. Пишут об этом по-разному. У кого-то просто констатация факта («парковать удобно»), а кто-то считает необходимым изложить мысль более развёрнуто: «Что мне нравится, так это парковка. Когда подъезжаю к метро, то всегда вижу 2-3 места, которые могу занять только я. В Москве очень актуально. Возле дома также не было такого, чтобы не нашел место». В среднем – «Припарковаться можно практически везде, где оставили хотя бы чуть места».

А вот эту цитату приведу только из-за того, что она заставит любого улыбнуться: «И с ориентацией у меня всё хорошо, три жены не жаловались! Но я тупо устал от парковок». Этот человек поменял Волгу на Матиз и теперь вынужден отбиваться от выпадов гомофобов. Желаю ему удачи!

Тема странных технических решений в недорогих машинах стоит остро. Особенно на неё обратили внимание владельцы первых Логанов: вроде машина дешёвая, но как только надо что-то отремонтировать, возникают вопросы. Например, разобрать задний тормозной механизм, который в Логане сделан очень сложно. Или тот же сальник коробки, совмещённый с пыльником трипода. Или запрессованные в рычаги шаровые опоры. Сделать такие вещи получается дёшево для покупателей, но вот потом ремонтировать… Так себе удовольствие – часто получается слишком дорого. Матиз в этом плане не исключение, и это бесит очень многих.

А что бесит владельцев Матизов? Вот, например, человек выстрадал такое заключение: «Было три Матиза, и скажу, что автомобиль не так хорош, в обслуживании не дешев, ибо даже чтобы поменять тормозные диски, надо снимать ступицу, а это сразу и подшипники (комплект 1000 р. на одно колесо) под замену, и подобных идиотских решений в нем полно. Последний Матиз у нас прожил год, и это был кошмар: постоянно ломалась, обслуживание (по причине особенностей сборки и инженерных решений)». И это, конечно не всё. Вот ещё один пример: «На 147 000 км я поменял передние подшипники. Ставил так же только оригинал из-за калибровочного кольца, которого нет в аналогах. Вообще, подшипники в Матизе сделаны по-идиотски. Передние чувствительны к затяжке. Задние – однорядные. Их нельзя перегружать». Кстати, в отзывах владельцев идиома «по-идиотски» употребляется регулярно.

Ну и ещё немного вдогонку: «Генератор расположен прямо под горловиной бачка омывайки. Т.е., когда заливаешь омывашку, все, что проливаешь мимо, проливаешь на генератор и на ремень, который сразу же начинает свистеть, пока не высохнет». Но это уже мелочи.

К сожалению, из-за некоторых особенностей конструкции ремонт и просто содержание Матиза оказываются дороже, чем ждёшь от дешёвого корейского автомобильчика. И это многих злит.

А вот тут я долго сомневался, что поставить на первое место: размер салона или проходимость. И то, и другое у Матиза весьма условно, но хвалят их очень часто. Правда, с оговорками. Багажника у него как такового нет, поэтому погрузить что-то объёмное можно только в салон или сняв задний диван. Вот тогда в машину влезает удивительно много барахла.

Проходимость хвалят всё-таки чаще. Короткие свесы, узенькие колёса, малый вес и короткая база даже при скромном клиренсе в 150 мм позволяют многое. Поэтому часто в отзывах пишут следующее: «Просто дикая проходимость. Эта зима 2017-го выдалась снежной, но с таким весом и просветом в 22 см я прекрасно выбирался из всех снежных преград. И на даче, и в городе». Особенно высоко проходимость оценивают курьеры, которые занимаются доставкой круглый год, в том числе и зимой. А дороги у нас чистят часто кое-как, так что во дворах иногда приходится помучиться. Но только не на Матизе.

А иногда Матиз сравнивают с полноценными внедорожниками: «Возле дома насыпали огромную кучу снега, куда забирался только подготовленный Дефендер. Однажды, приехав поздно, я с третьего раза заехал и туда. Утром спокойно спустился».

Съел, «подготовленный Дефендер»?

Быстрее Матиза гниёт только Нексия. К такому выводу приходили те, кто ездил и на том, и на другом. Обидно только, что быстрее Нексии не гниёт ничего. Возможно, потому, что Нексия – это старый Опель.

Матиз начинает гнить с порогов и с низа дверей. Пороги быстро отваливаются, а двери превращаются в бахрому. Поэтому некоторые советуют: «И, конечно, сразу делайте полный антикор... гниют сильно. И подкрылки обязательно». Отмечу, что те владельцы Матизов, которые делают полный антикор три раза за два года, умудряются сохранять железо машины в относительном порядке. Но процедура эта для автомобиля практически обязательная.

Ну а в остальном всё не очень хорошо. Просто привету ряд цитат: «Для меня главный минус – машина ржавеет быстро и неминуемо»; «из-за тотального ржавления в области порогов сдали в трейд-ин за 90 т.р.»; «прикольный автомобильчик, но гниёт, сволочь, быстро!»; «после мойки лучше не смотреть – цветет весь!».

Часто причиной продажи Матиза становилась именно коррозия: людям надоедало смотреть, как во дворе разрушается их автомобиль. Что ж, понять можно.

Скажем откровенно: обычно Матизы покупают не от хорошей жизни. А купив, эксплуатируют изо всех сил, почти до смерти машины. Вот только загнать Матиз довольно сложно. У него может что-то отваливаться, но он будет ездить. И многим – зарабатывать деньги. Мало кто волнуется о его внешнем виде, от него требуется только передвигаться. И это у него получается. А беспощадные владельцы потом восторгаются: «Всё перенесёт, не жалко»; «С дачи вывозил горы мусора разного. Пропылесосил, все ок. Абсолютно не жалко машину в этом плане».

Ох, не бережёт наше население Матизы! Оно даже шутить пытается: «Барахла всякого навалить не жалко. Бросить ее на ночь в любом разрешенном месте тоже не жалко».