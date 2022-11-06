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3 часа назад

Новости автомира: Российский дизайнер разработал тюнинг для Tesla Cybertruck

Motor.ru

Анонсированный ещё в 2019 году электрический пикап Tesla Cybertruck пока так и не стал серийным. Компания Илона Маска обещает начать производство долгожданной модели к концу 2023 года, но пока это только лишь планы. Но это не помешало компании Unplugged Performance объявить о создании тюнинга для футуристичного пикапа. Фирма готовит колёсные диски UP CYBERHEX, дизайном которых занимался известный российский специалист, автомобильный дизайнер Саша Селипанов.

Российский дизайнер разработал тюнинг для Tesla Cybertruck
Фото: motor.rumotor.ru

В 2007 году Саша Селипанов нарисовал прототип Pharaoh, облик которого во многом был продиктован «клиновидными» формами итальянского автомобильного дизайна 1970-х годов. Поскольку облик Tesla Cybertrack выполнен в аналогичном угловатом стиле, руководитель Unplugged Performance Бен Шаффер решил воплотить наработки Селипанова в серийном продукте.

Так дизайнер, работавший над Lamborghini Huracan, Genesis Essentia, Bugatti Chiron, Bugatti Vision Gran Turismo, Koenigsegg Gemera, Koenigsegg CC850 и другими автомобилями, создал UP CYBRHEX. Авторы проекта отмечают, что такие колёса будут одинаково хороши и на Земле, и на Марсе.

Комплект футуристичных дисков обойдется покупателю как минимум в 1498 долларов. В Unplugged Performance, которая специализируется на тюнинге Tesla, обещают, что UP CYBRHEX подойдут также для электромобилей Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

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