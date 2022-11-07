Эксперты назвали корейские автомобили, которые постоянно ломаются

Эксперты американского портала HotCars назвали недорогие корейские автомобили, которые постоянно ломаются. Обозреватель выбрал девять моделей Hyundai, Kia, SsangYong и Daewoo, которых стоит остерегаться на вторичном рынке. В списке оказались как незнакомые в нашей стране двухдверки вроде Hyundai S Coupe, так и популярные в странах СНГ ранние кроссоверы Kia Sportage, седаны Daewoo Cielo (Nexia) и Nubira (Gentra).

Фото: Daewoo Daewoo

Американцы из Hot Cars признают, что в настоящий момент корейские автомобили могут быть лидерами своих сегментов, но в 1980-е, 1990-е и даже 2000-е годы встречались неудачные модели, которые лучше не покупать, соблазнившись на бросовые цены на вторичном рынке.

Любопытно, что в список попала Daewoo Nubira, которая до сих пор пользуется популярностью в Узбекистане под именем Chevrolet Lacetti и Daewoo Cielo, которая десятилетиями с успехом продавалась под именем Nexia.

Нет доверия у экспертов из США к Kia Sportage второго поколения по причине повышенного расхода масла, дорогостоящего ремонта гидротрансформатора коробки передач и утечек системы охлаждения. За проблемы с трансмиссией и слабую антикоррозионную стойкость критикуют Hyundai S Coupe и Kia Avella, а SsangYong Korando славится неудачным вариатором.