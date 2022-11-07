Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
49 минут назад

Эксперты назвали корейские автомобили, которые постоянно ломаются

Motor.ru

Эксперты американского портала HotCars назвали недорогие корейские автомобили, которые постоянно ломаются. Обозреватель выбрал девять моделей Hyundai, Kia, SsangYong и Daewoo, которых стоит остерегаться на вторичном рынке. В списке оказались как незнакомые в нашей стране двухдверки вроде Hyundai S Coupe, так и популярные в странах СНГ ранние кроссоверы Kia Sportage, седаны Daewoo Cielo (Nexia) и Nubira (Gentra).

Эксперты назвали корейские автомобили, которые постоянно ломаются
Фото: DaewooDaewoo

Американцы из Hot Cars признают, что в настоящий момент корейские автомобили могут быть лидерами своих сегментов, но в 1980-е, 1990-е и даже 2000-е годы встречались неудачные модели, которые лучше не покупать, соблазнившись на бросовые цены на вторичном рынке.

Любопытно, что в список попала Daewoo Nubira, которая до сих пор пользуется популярностью в Узбекистане под именем Chevrolet Lacetti и Daewoo Cielo, которая десятилетиями с успехом продавалась под именем Nexia.

Нет доверия у экспертов из США к Kia Sportage второго поколения по причине повышенного расхода масла, дорогостоящего ремонта гидротрансформатора коробки передач и утечек системы охлаждения. За проблемы с трансмиссией и слабую антикоррозионную стойкость критикуют Hyundai S Coupe и Kia Avella, а SsangYong Korando славится неудачным вариатором.

Если рейтинг ненадёжных корейских машин субъективен, то список выносливых японских автомобилей Hot Cars составляли на основе рейтингов надежности от JD Power и Consumer Reports. В пятёрке неубиваемых машин из Страны восходящего солнца не оказалось пикапов и вседорожников.

Автоэксперт,Daewoo Cielo,Kia Avella,Daewoo Nubira,Chevrolet Lacetti,SsangYong Korando,Kia Sportage,SsangYong,Hyundai,Chevrolet,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители